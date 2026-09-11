Po techninės apžiūros – painus decibelų rebusas

Panaikintų ir naujai mašinai?
Lenktynininkas Vytis Šliažas pateko į nemalonią situaciją, kai gavo baudą dėl jo „Porsche 911“ automobilio skleidžiamo esą per didelio garso.
Vyras mašiną įsigijo prieš devynerius metus ir net keturis kartus atliko jos TA.
Jokie tikrintojai neturėjo nė vieno priekaišto sportiniam „Porsche 911“.
Vyras pasakojo, jog buvo šokiruotas išgirdęs, kad visiškai techniškai tvarkingas automobilis pripažintas neatitinkančiu Lietuvoje galiojančių įstatymų.
„Net visiškai naujas „Porsche“, ką tik išvažiavęs iš salono, gali būti sustabdytas ir jam būtų panaikintas techninės apžiūros talonas“, – stebėjosi V. Šliažas.
Iškvietė į policiją
Lenktynininkas buvo iškviestas į policijos patikrinimą.
„Kažkas pasiskundė, tačiau aš dėl to visai nepykstu. Iš tiesų pas mus yra labai daug triukšmą keliančių perdirbtų transporto priemonių. Viskas gerai, kad policija tikrina. Jų toks darbas ir jie tikrai turi tai daryti. Aš buvau iškviestas į patikrą, paminint, kad pristatyčiau automobilį“, – pasakojo V. Šliažas.
Pareigūnai patikrino „Porsche 911“ automobilio skleidžiamą garsą.
„Porsche“ gamintojas nurodo, kad automobilis gali skleisti 97–108 decibelų, tačiau įstatymai Lietuvoje, pasirodo, numato 87 decibelų ribą. Vadinasi, po devynerių metų pirmą kartą gavau baudą už tai, kad mašina, išvažiavusi iš gamyklos, jau neatitinka dabartinių Lietuvos įstatymų“, – šiurpo lenktynininkas.
Vadovavosi 2008 m. įsakymu
Registruojant automobilį niekas decibelų netikrino ir į jokius dokumentus neįrašė to, ką nurodo gamintojas.
„Niekas netikrina ir niekas to niekur neįrašo. O policija vadovaujasi „Regitros“ išduotu techninės registracijos dokumentu“, – tikino vairuotojas.
V. Šliažas policijos buvo nubaustas pagal susisiekimo ministro įsakyme dar 2008 metais nurodytus triukšmo ribinių dydžių viršijimus.
Kitaip tariant, prieš 18 metų Lietuvos teisės aktų kūrėjai patys nusistatė kokie esą, jų galva, gali būti automobilių gamintojų nustatyti triukšmo lygiai.
Baudos protokole policininkas parašė: „Variklio triukšmo ribinis dydis galimai viršija gamintojo nustatytą triukšmo lygį. Pažeidimo nustatymo aplinkybės fiksuotos, vadovaujantis 2008 m. LR susisiekimo ministro įsakymu.“
V. Šliažo automobilio skleidžiamas garsas esą 21 decibelu viršijo ministro įsakymu nustatytas ribas.
„Ministro įsakyme pridėta lentelė. Joje nurodyta galingiausia mašina, turinti „150 kW ir daugiau“ variklį. Mano mašinoje yra 235 kW variklis. Tame įsakyme nurodyta, kad jei vairuotojas neturi gamintojo išduotų dokumentų, reikia vadovautis lentele“, – pasakojo vairuotojas.
Devynerius metus pažeidėjas?
V. Šliažas stebėjosi dar ir tuo, jog apie tai, kad jis esą važinėja kaip pažeidėjas, niekas neinformavo net devynerius metus.
„Jei „Regitrai“ nerūpi techninės automobilio specifikacijos, tai bent jau atliekant pirmąją techninę apžiūrą vairuotojas turėtų būti informuotas, kad reikėtų pasirūpinti gamintojo sertifikatu. Manyčiau, kad tokius automobilio duomenis galima būtų suvesti ir į bendras sistemas, kuriomis naudojasi „Regitra“ ir TA centrai“, – nuomonę išsakė vyras.
Tačiau valstybė su savo piliečiu pasielgė kaip visada – nubaudė bauda ir paliko pačiam ieškoti išeities iš neišpainiojamos situacijos.
„Yra du variantai. Jei turi gamintojo sertifikatą, gali jį pateikti policijos pareigūnui. Jei nežinojai, kad tau jo iš viso reikia, tai jo ir neturi. Antras variantas – policija panaikina technikinę, ir mašiną gali stumtis ant tralo“, – kalbėjo lenktynininkas.
Gresia ir rimti nuostoliai
V. Šliažas akcentavo: automobilio TA lapo panaikinimas nėra juokingas dalykas.
„Pavyzdžiui, nuvažiuoji iš Vilniaus į Klaipėdą, ir uostamiestyje reido metu policija patikrina decibelus. Panaikinus TA, tektų kviestis tralą ir automobilį iš Klaipėdos į Vilnių gabenti jau tokiu būdu. Galima įsivaizduoti, kiek tai kainuotų. O mašina – techniškai tvarkinga ir ji visiškai gali dalyvauti eisme. Bet poįstatyminiai aktai neleidžia“, – stebėjosi vyras.
V. Šliažas pabrėžė, kad iš JAV importuojamų automobilių niša labai specifinė.
„Gal importuotą automobilį įsigijusiam ir būtų apskritai labai problemiška gauti sertifikatą. Tačiau įstatymų kūrėjai apie tai iš anksto turėjo pagalvoti. Išeitų, kad net ir naujų sportinių automobilių Lietuvoje iš viso negalima registruoti, nes jie neatitinka ministro seno įsakymo. Prieš ką nors darant, gal pirma reikia pagalvoti? Už ką buvau nubaustas, pats nesuprantu“, – piktinosi vyriškis.
Visas bylas laimėjo
V. Šliažas prisipažino, kad mėgins teisiniu keliu ginčytis su valstybe.
„Prieš penkerius metus esu bylinėjęsis su policija, o vėliau – ir su valstybe. Pasikeitė įstatymai. Panašu, kad dabar vėl tai teks daryti. Nesinori, kad Lietuvoje būtų išregistruoti visi galingi automobiliai arba jiems būtų atimta technikinė. Reikia normalaus proceso „Regitrai“ ir TA centrams. Jei šalyje buvo leista užregistruoti automobilį, atgaline tvarka nederėtų bausti. Kitaip sakant, ne mašinos savininko problema, kad kažkas kažkur kažką pražiūrėjo“, – pastebėjo vairuotojas.
Vairuotojas prisiminė ir nemalonią patirtį, dėl kurios bylinėjosi su policija.
„Policijos ekipažas Vilniuje, Vokiečių gatvėje, sustojo perėjoje, buvo susistabdę kitą vairuotoją. Automobilyje nebuvo įjungtos specialiosios šviesos. Jis tiesiog stovėjo perėjoje. Norint apvažiuoti stovintį policijos ekipažą, reikėjo kirsti ištisinę liniją ir perėją. Aš dar pagrūmojau pirštu policininkams, kad taip daryti negalima. Tada jie mane susistabdė ir laikė keturias valandas, taip ir neišrašydami jokio protokolo“, – prisiminė V. Šliažas.
Vyras tikino, kad tuomet laimėjo bylą prieš pareigūnus, nors tai truko dvejus metus.
„Išleidau daugybę pinigų, bet, net ir laimėjus prieš policiją, niekas tau patirtų išlaidų nekompensuoja. Tada dar bylinėjausi su valstybe, kad atsirastų tokia tvarka, pagal kurią būtų kompensuojamos žmogaus patirtos išlaidos bylinėjantis su valstybe. Laimėjau ir tą kartą“, – pasakojo vairuotojas.
Įstatymų liūnas
Buvęs legendinės televizijos laidos apie eismą keliuose „Reidas“ kūrėjas, Seimo nario Eugenijaus Gentvilo patarėjo pareigas šiuo metu einantis Gintaras Vaičekauskas stebėjosi situacija, į kurią pateko žinomas lenktynininkas.
„Valstybė turi rūpintis savo piliečiais. Negali būti tokių situacijų. Ta mašina keturis kartus buvo tikrinta TA centruose. Ir nieko. Ji juk pati iš savęs yra tokia. Ją taip gamintojas pagamino. Ją galima turėti, ja galima važinėti. Ir staiga – jau nebegalima važiuoti. Tai kaip čia išeina?“ – piktinosi G. Vaičekauskas.
Jis pripažino, kad įstatymų leidėjai jau seniai turėjo peržiūrėti bemaž prieš du dešimtmečius priimtus teisės aktus.
„Seimas turi peržiūrėti įstatymus ir normas, kurios buvo priimtos ne tik prieš dvidešimt, bet ir prieš penkiolika metų. Gyvenimas keičiasi. Lietuva garsėja kaip įstatymų ir visokiausių normų kone daugiausiai priimanti šalis visoje Europoje. F. Dostojevskio romane „Nusikaltimas ir bausmė“ yra apie du šimtai tūkstančių žodžių, o mūsų finansiniuose įstatymuose jų trigubai daugiau“, – tikino G. Vaičekauskas.
Vyras stebėjosi, kad iki šiol niekam nekilo noras atsiversti 2008-aisiais pasirašytą ministro įsakymą.
„Ponai, netrukus bus 20 metų tam įsakymui. 2008 metais dar tik buvo feisbuko pradžia, o dirbtinio intelekto dar tik užuomazgos buvo. Buvo visiškai kitoks gyvenimas. Negalima iš piliečių tyčiotis. Keturis kartus mašina tiko, o dabar nebetinka. Baikite juokus. Negali taip būti“, – stebėjosi G. Vaičekauskas.
Patarėjas pripažino, kad jis pats yra griežtai prieš perdirbtų transporto priemonių garsų plerpimą keliuose.
Tačiau šis atvejis yra visiškai kitoks, nes V. Šliažo automobilis yra taip sukonstruotas gamykloje.
„Šioje situacijoje žmogus yra teisus absoliučiai“, – reziumavo G. Vaičekauskas.
Naujausi komentarai