Pasiūlė naują – prabangos – mokestį

Kaip teigiama Motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projekte, būtų apmokestinami tik galingesni – virš 150 kW galios – ir prabangesni dyzelinu, benzinu, dujomis ar elektra varomi automobiliai. Mokestis būtų mokamas kartu su registracijos mokesčiu.
„Galingi automobiliai nėra pirmojo reikalingumo prekė, anaiptol, ji prieinama aukštesnes pajamas gaunantiems asmenims ir yra prabangos prekė. Siūlydami apmokestinti prabangias prekes mažiname socialinę atskirtį ir skatiname turtingesnius asmenis labiau prisidėti prie valstybės biudžeto“, – rašoma aiškinamajame rašte.
Mokestis priklausytų nuo variklio galios – iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršija 20 proc. vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršija – būtų taikomas 1 proc. jo vertės tarifas.
Galiai siekiant 151–300 kW, taip pat būtų taikomas 1 proc., o virš 300 kW – 2 proc. tarifas.
Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad galingesnių nei 150 kW automobilių Lietuvoje yra mažiau nei 20 proc.
„Mokestis akivaizdžiai tikslingas, o papildomos lėšos valstybei yra ypač reikalingos šiuo jautresniu, kaimyninių šalių karinio konflikto laikotarpiu, tad galėtų būti panaudotos didesniam krašto apsaugos finansavimui“, – teigiama rašte.
Anot siūlymo autoriaus, galingesni automobiliai dažnai suvartoja daugiau degalų ir išmeta daugiau CO2, tad jų apmokestinimas skatintų rinktis mažiau galingas mašinas ir prisidėtų prie taršos mažinimo bei aplinkos saugojimo.
Išimtį siūloma taikyti šeimoms, auginančioms du ir daugiau vaikų, didesniems visureigiams ar šešiaviečiams bei didesniems iki 250 kW galios automobiliams, kurių kaina nėra 20 proc. didesnė nei vidutinė rinkos kaina.
