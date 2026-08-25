Pamatykite: vaikinas gaminasi dyzelinį kurą bene už dyką

„Nemokėkite mokesčių, darykitės kurą patys“ – tokiu prierašu puikuojasi populiariausias vaikino įrašas „TikTok“ platformoje. Šiame vaizdo įraše vaikinas demonstruoja, kaip maišo pasigamintą dyzelį, jį dideliais kiekiais perpylinėja (filtruoja).
Kitame panašaus turinio vaizdo įraše jis vėl rodo savadarbio dyzelio gamybos procesą, tik šįkart – su kitokiu prierašu: „Aš vairuoju hibridą. O mano mašina važiuoja su bet kokiu kuru“. Taip kūrėjas lengvai pašiepia naujesnių automobilių naudotojus.
Tokio humoro dėka ir su intriguojančia idėja pačiam gamintis kurą vaikinas pritraukia šimtus tūkstančių gerbėjų.
Procesas
Tarp galybės patalpintų filmukų, vaikinas įkėlęs ir tokį, kuriame dyzelino gamybos parodomas. Pirmiausia rodoma, kad nupirktas aliejus (augalinės kilmės) supilamas į didžiules talpas ir paliekamas ten mažiausiai dvi savaites, kad ant dugno nusėstų visos nereikalingos dalelės.
Tuomet konteineriai perkeliami į garažą ir aliejus pervaromas per centrifūginę filtravimo sistemą. Filtravimas vykdomas kelis kartus. Galiausiai į švarų skystį supilamas pasenęs benzinas, jo pilama tiek, kol konsistencija būna „tinkama štai tam senam autobusui linksmai užsikurti“.
Vaikinas aiškina, kad nuvykus į senų automobilių sąvartyną ar panašią vietą, seną benziną galima įsigyti itin pigiai.
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