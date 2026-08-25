Naktiniams pasivažinėjimams motociklais artėja galas?

Motociklininkų sezonas eina į pabaigą, tačiau diskusijos dėl jų keliamo triukšmo kaista. Vilniečiai širsta – sako, kad dėl motociklų riaumojimo naktimis negali užmigti.
„Labai garsiai, garsus būna tas garsas. Ypač nuo 12-os, nuo 11-os. Jeigu užsnūsti, pasigirsta tas garsas ir tu prabundi“, – pasakojo moteris.
„Žalias šviesoforas, lengvieji automobiliai iš lėto įsibėgėja, o motociklai – ant gazo ir pirmyn“, – pasakojo vyras.
„Labai šitas triukšmas trukdo, todėl kad čia visi miega“, – teigė praeivis.
Panašu, kad triukšmadariai keliuose nerimsta nei naktį, nei dieną.
„Poilsio dienomis kartais ir dieną kaip užriaumoja. Bet, ačiū Dievui, mažai automobilių, tai jie pralekia labai greitai“, – pasakojo moteris.
„Net kalbant telefonu galima girdėti, neįmanoma susikalbėti“, – sakė praeivė.
Todėl neapsikentę vilniečiai stoja į kovą – rengia peticiją dėl naktimis motociklų ir mopedų keliamo triukšmo. Ją pasirašė jau pusantro tūkstančio žmonių.
„Jų yra pakankamai daug, policijos nėra tiek daug, kiek jų. Kiekvienoje sankryžoje pareigūnų tikrai nepastatysi, bet turime žemėlapį, kurios gatvės yra populiariausios ir mėgstamiausios“, – aiškino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Tačiau gali būti, kad netrukus chuliganai savo mėgstamose gatvėse apskritai nebevažinės – Vilniaus socialdemokratai siūlo naktimis uždrausti važinėti motociklais ar motoroleriais.
„Jeigu taryba pritars, bus duotas leidimas administracijos direktoriui pradėti darbus ir parengti žemėlapį, kur žmonės labiausiai terorizuojami lenktynių, triukšmo ir motociklų važinėjimo“, – teigė Socialdemokratų frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje seniūnas Povilas Pinelis.
Šiose gatvėse atsirastų specialūs kelio ženklai. Vienur būtų draudžiama kelti triukšmą – didinti variklio garsą, staigiai greitėti ar stabdyti. Kitur važiuoti būtų apskritai draudžiama.
„Čia yra politikų į tam tikrą rinkėjų grupę orientuotas populizmas“, – pareiškė baikeris Vytautas Jekilaitis.
Motociklininkai nesupranta, kodėl valdžia baudžia ne pažeidėjus, o visą bendruomenę.
„Pas mus, pavyzdžiui, Trakuose žiemą būdavo bėda, kad BMW suvažiuoja ir driftina po miesto gatves. Siūlau uždrausti BMW automobilius – čia ta pati logika“, – ironizavo „Motogym.lt“ taktinio motociklo valdymo treneris Rytis Mežonis.
„Prancūzijoje yra foto radarai, kurie matuoja skleidžiamą triukšmą. Jei jis viršija normas, gauname laimės laišką“, – pasakojo V. Jekilaitis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pavyzdžiui, Trakai motociklų eismą dalyje miesto uždraudė jau prieš kelerius metus.
„305 ženklas draudžia motociklų eismą. Bet motoroleriams iki 50 kubinių centimetrų viskas leidžiama. Imant Trakų pavyzdį, triukšmas tikrai nesumažėjo, nes motoroleriais važinėjantys vaikai, nepilnamečiai, kuriems tėvai nuperka tuos motorolerius, kelia tą patį triukšmą“, – aiškino R. Mežonis.
Triukšmadariams jau dabar gresia baudos iki 1000 eurų, tačiau nustatyti pažeidimus sudėtinga, mat triukšmo lygį pareigūnai turi matuoti specialia įranga.
„Nei policija turi pakankamai matavimo įrangos, nei savivaldybės skyrius turi pakankamai įrangos, kad galėtų sureaguoti į pranešimus ir laiku atvykti“, – teigė P. Pinelis.
Tačiau pritarus siūlymui matuoti nebereikėtų – pakaktų gyventojų pateiktos vaizdo medžiagos.
„Man atrodo, tie, kurie laksto, tie ir lakstys. Draudimai ne visada gal padeda“, – svarstė praeivė.
Projektas bus svarstomas jau trečiadienį. Policijos duomenimis, už triukšmą kelyje kasmet nubaudžiama apie 5 tūkst. automobilių ir motociklų vairuotojų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)