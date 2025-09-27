MTB trasose – lengvaatletė, Dakaro ralio dalyvis

24-ąsias MTB maratonų taurės varžybas laimėjo vilnietė Greta Briedytė ir kaunietis Šarūnas Pacevičius.
Trečią etapą sostinėje G. Briedytė užbaigė užėmusi ketvirtą vietą. Sėkmingiau pasirodė vilnietė Irmantė Aleliūnaitė, panevėžietės Gabija Jonaitytė ir Elžbieta Seliavaitė.
Žinoma lengvosios atletikos trenerė G. Briedytė surinko iš viso 2 859 taškus. Antrą vietą bendroje lenktynių įskaitoje užėmė Monika Martušytė (Vilnius, 2 605 tšk.), trečią – Jovita Umbrasaitė (Vilnius, 2 496 tšk.).
„Man tai pirmasis MTB sezonas, anksčiau nedalyvavau. Pernai stebėjau, kaip sekėsi draugams ir pagalvojau: galbūt ir aš galėčiau stovėti tarp prizininkų? Nusipirkau naują dviratį. Po antro MTB maratonų etapo Ignalinoje supratau, kad mano galimybės iškovoti trofėjų – labai realios“, – dalijosi mintimis G. Briedytė.
Š. Pacevičius, Vilniuje užėmęs ketvirtą vietą, sukaupė iš viso 2 947 tšk. Bendros įskaitos antroje vietoje – panevėžietis Domas Manikas (2 928 tšk.), trečioje – kaunietis Artūras Kazakevičius (2 919 tšk.).
„Dviračių sportas – loterija, sudėtinga prognozuoti, nes galima pradurti ratą, nugriūti. Tiesiog reikia stengtis siekti geriausio rezultato“, – prieš lemiamą startą svarstė Š. Pacevičius.
Trečio etapo varžybas laimėjo Dakaro automobilių ralio dalyvis Vladas Jurkevičius, 66 km įveikęs per 2 val. 14 min. 02 sek. Jokūbas Dabušinskas (Vilnius) nuo nugalėtojo atsiliko 2 min. 36 sek., D. Manikas – 5 min. 24 sek.
„Kai įsivažiavome, atakavau – likome keturiese, vėliau – dviese su J. Dabušinsku, galiausiai finišo link numyniau vienas“, – varžybų eigą apibūdino V. Jurkevičius.
Deja, 2024-ųjų Lietuvos automobilių ralio čempionas nepateko į MTB bendros sezono įskaitos pirmą 20-uką. Prieš pabaigtuvių etapą lyderiu buvęs daugkartinis MTB maratonų taurės čempionas Eimantas Gudiškis varžybas sostinėje praleido.
