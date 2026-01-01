„MG Motor“ plečia atstovų tinklą Lietuvoje

Nuo šiol MG automobilius Lietuvoje bus galima įsigyti ir vykdyti jų techninę priežiūrą jau keturiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Tai svarbus žingsnis siekiant dar geresnio inovatyvaus, britiškos kilmės prekių ženklo automobilių prieinamumo visoje šalyje.
MG automobilių importuotojo Lietuvoje MODUS GROUP bendrovės „Autobrava“, kuri šiomis dienomis švenčia 25 metų veiklos jubiliejų, vadovas Gytis Mickus pabrėžia, kad atstovų tinklo plėtra yra svarbi ilgalaikės MG verslo vystymo šalyje strategijos dalis.
„Mūsų esamiems ir būsimiems klientams ypač svarbu, kad MG prekybos, techninės priežiūros ir detalių tiekimo centrai būtų kuo arčiau. Augantis MG automobilių populiarumas suteikia pasitikėjimo sparčiai plėtrai – sieksime, kad MG automobiliai būtų lengvai ir patogiai pasiekiami visiems šalies vairuotojams“, – sakė jis.
Įspūdingi MG rezultatai Europoje. Stiprus startas Lietuvoje
Lietuvoje tik antrąjį 2025 m. pusmetį pradėjus aktyvią pardavimų veiklą, klientams jau pristatyti 473 MG automobiliai. Tai leido pasiekti 1,12 proc. rinkos dalį naujų asmeninės paskirties automobilių segmente. Tuo metu modernia MG Hybrid+ technologija aprūpinti modeliai Lietuvos naujų hibridinių automobilių segmente užėmė dar didesnę – net 1,84 proc. – rinkos dalį. Lietuvos pirkėjai MG automobilius vertina dėl šiuolaikiško dizaino, bazinėse komplektacijose siūlomų pažangių technologijų, septynerių metų garantijos ir ypač patrauklaus kainos ir kokybės santykio – MG modelių gamos kainos prasideda nuo 16 900 eurų.
Kaimyninėje Lenkijoje 2025 m. buvo užregistruota rekordiškai daug, net 15 230, naujų MG automobilių, fiksuojant 125 proc. augimą, palyginti su praėjusiais metais. 2025 m. MG ženklui tapo reikšmingo augimo laikotarpiu Europoje. Žemyno klientams pristatyta daugiau nei 300 tūkst. MG automobilių, o bendri pardavimai, palyginti su 2024 m., Europoje išaugo beveik 30 proc.
Apie MG
Įkurta Anglijoje 1924 m., MG tapo vienu labiausiai atpažįstamų automobilių prekių ženklų pasaulyje, išgarsėjusiu stilingais ir prieinamais britiškais sportiniais automobiliais, kurie milijonams suteikė vairavimo džiaugsmą. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, MG inovacijų ir prieinamumo palikimas gyvuoja ne tik tūkstančiuose klasikinių modelių, kuriuos brangina entuziastai visame pasaulyje, bet ir naujos kartos automobiliuose, kuriamuose ateities mobilumui.
Šiandien MG Europos vairuotojams siūlo išsamų modelių asortimentą, pritaikytą visiems poreikiams. Be benzininių variklių, siūlomos pažangios ir itin efektyvios hibridinės jėgainės bei prieinami elektromobiliai.
MG veikia 34 Europos šalyse ir bendradarbiauja su maždaug 1 300 prekybos partnerių, o klientų pasitikėjimą visame žemyne stiprina automobiliams suteikiama septynerių metų / 150 tūkst. km garantija.
