„Via Lietuva“: magistralėje A5 atidaryta moderni aikštelė visų tipų transportui

„Moderni automobilių sustojimo aikštelė – svarbi kelių infrastruktūros dalis. Ypač kalbant apie vairuotojų ir keleivių poilsį. Stabtelti ir saugiai pailsėti reikia ir sėdintiems prie vairo, ir keleiviams. Neabejoju, kad galimybė užsukti į tam pritaikytą modernią aikštelę sumažins eismo nelaimių, nutinkančių stojant pakelėse, riziką“, – sakė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Tarpučių kaimo teritorijoje įrengta aikštelė skirta ne tik krovininio transporto vairuotojams – ji taps patogia stotele ir visiems keliaujantiesiems A5 keliu: šeimoms su vaikais, turistams kemperiais, keliaujantiems tarp Lietuvos ir Lenkijos ar po Suvalkiją bei visą šalį. Dėl geografiškai strategiškai patogios vietos – visai netoli Lietuvos ir Lenkijos pasienio – aikštelė taps svarbiu poilsio tašku tiek atvykstamajam, tiek išvykstamajam turizmui.
Keliautojai čia ras ne tik stovėjimo vietas skirtingų tipų transportui, bet ir modernias sanitarines patalpas, atskiras poilsio zonas su pavėsinėmis, suolais ir stendais, nemokamą belaidį internetą, elektromobilių įkrovimo stoteles bei saugią, apšviestą aplinką. Visa tai – nemokamai ir pritaikyta patogiai, trumpai ar ilgesnei stotelei kelyje.
„Ši aikštelė – tai ne tik vieta sustoti, bet ir moderni erdvė vairuotojų poilsiui bei patogumui užtikrinti. Kurdami ją, vadovavomės aukščiausiais ES standartais ir siekėme sukurti infrastruktūrą, kuri atlieptų tiek kasdienius, tiek tarptautinio transporto srauto poreikius,“ – sakė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Apie 11 ha ploto teritorijoje įrengtos atskiros zonos skirtingo tipo transporto priemonėms – lengviesiems automobiliams, krovininiam transportui, autobusams, kemperiams ir elektromobiliams. Iš viso čia suprojektuotos 354 stovėjimo vietos: 234 sunkvežimiams, 101 lengvajam automobiliui, 6 – neįgaliųjų transportui, 9 vietos autobusams ir kemperiams bei 4 elektromobiliams su įkrovimo stotelėmis po stoginėmis.
Aikštelė padalinta į penkias zonas, kurios viena nuo kitos atskirtos žaliąja skiriamąja salele. Pirmojoje zonoje numatytos vietos autobusams, kemperiams, elektromobiliams ir mikroautobusams, o likusios keturios zonos skirtos tik lengviesiems automobiliams.
Patogiam eismui užtikrinti aikštelėje suplanuotas vienkryptis žiedinis judėjimas – nuo įrengtos žiedinės sankryžos įvažiavimas ir išvažiavimas veda į vienos krypties kelią su atskirais nusukimais į skirtingas transporto zonas.
Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų matmenys – 2,50 m pločio ir 4,35 m ilgio. Pravažiavimo keliai tarp stovėjimo vietų siekia iki 5,5 m pločio. Toks sprendimas užtikrina sklandų ir saugų transporto priemonių judėjimą aikštelėje.
Aikštelės šiaurės vakarų dalyje pastatytas modernus pastatas su sanitarinėmis patalpomis – čia įrengti atskiri tualetai vyrams, moterims bei riboto judumo asmenims, taip pat dušai ir priežiūros patalpos. Visos patalpos aprūpintos vandentiekiu, kanalizacija, apšvietimu, šildymu ir vėdinimo sistemomis.
Poilsio poreikiams teritorijoje įrengtos kelios atskiros poilsio zonos su suolais, stalais, pavėsinėmis, šiukšliadėžėmis, informaciniais stendais ir želdiniais. Vienoje iš zonų numatyta vieta galimai vaikų žaidimų aikštelei. Visą teritoriją jungia pėsčiųjų takai su trinkelių danga arba danga, įrengta iš skaldelės, o žaliosiose zonose pasodinti įvairūs augalai, sukuriantys malonią ir jaukią aplinką.
Papildomai aikštelėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir veikia nemokamas belaidis interneto ryšys (Wi-Fi) – tai sprendimai, skirti tiek saugumui užtikrinti, tiek vairuotojų patogumui.
Ši aikštelė yra pirmoji šalyje, kuri atitinka visus Europos Sąjungos keliamus reikalavimus tokio tipo infrastruktūrai. Ji ne tik prisideda prie vairuotojų poilsio kokybės gerinimo, bet ir didina eismo saugumą tarptautinėje magistralėje.
Šiemet planuojama atidaryti dar vieną tokio tipo aikštelę to paties kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai atkarpoje ties 95-uoju kilometru.
Naujausi komentarai