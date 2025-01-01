Lietuva – ES lyderė: atsinaujina sparčiausiai

Elektromobilių proveržis
Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, per devynis šių metų mėnesius naujų automobilių registracijų skaičius ES padidėjo vos 0,9 proc.
„Regitros“ duomenimis, per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje registruota 34,7 tūkst. naujų automobilių – 42 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Vien trečią ketvirtį jų skaičius augo daugiausia nuo metų pradžios (46 proc.) ir siekė 11,6 tūkst., palyginti su 8 tūkst. naujų automobilių praeitų metų trečią ketvirtį.
Didžiausias augimas – elektromobilių segmente. Grynųjų elektromobilių registracijų skaičius per metus paaugo 67 proc., įkraunamų hibridų – net 170 proc., o hibridinių automobilių – 48 proc.
Dinamika rodo, kad Lietuva sparčiai artėja prie ES vidurkio ir, pasak „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovo Vaidoto Gursko, signalizuoja apie aiškų struktūrinį pokytį vidaus rinkoje.
Įkraunamų hibridų šiemet įregistruota net 170 proc. daugiau nei pernai.
„Naujų automobilių rinka augo dėl aktyvesnio įmonių ir viešojo sektoriaus transporto atnaujinimo, taip pat dėl sparčiai didėjančios nuomos ir dalijimosi automobiliais paklausos. Šios tendencijos lėmė ir spartų elektromobilių segmento augimą. Vis daugiau gyventojų elektromobilius rinkosi dėl patogesnių įkrovimo sprendimų namuose ir aiškiai juntamos finansinės naudos, palyginti su vidaus degimo varikliais“, – teigia jis.
Lietuvoje nuo 2025 m. pradžios dyzelinu varomų automobilių registracijos padidėjo 57 proc., o benzininių mažėjo 3 proc.
„Toyota“ – populiariausia
Populiariausia Lietuvoje išliko „Toyota“ (32 proc.), toliau rikiavosi „Volkswagen“ (15 proc.) ir „Škoda“ (13 proc.).
Tarp sparčiau populiarėjančių – „Kia“ ir „Nissan“, o „Premium“ segmente toliau dominuoja „Audi“.
Įdomus pokytis: „Tesla“ per pirmuosius oficialios veiklos metus Lietuvoje jau lenkia kai kuriuos tradicinius „Premium“ ženklus (pvz., „Lexus“).
Anot V. Gursko, tai rodo, kad Lietuvos klientai laukė, kada „Tesla“ ateis į regioną.
Lūžio metas
ACEA duomenys rodo, kad ypač aktyvus buvo rugsėjis – dėl naujų modelių pristatymų registracijų skaičius šoktelėjo 10 proc.
Rinkos struktūra Europoje toliau kinta ir vis labiau dominuoja elektrifikuoti automobiliai: hibridai išlieka populiariausi ir sudaro 34,7 proc. registracijų, grynųjų elektromobilių dalis pasiekė 16,1 proc., o įkraunami hibridai – 9 proc. Tuo pat metu benzinu ir dyzelinu varomų automobilių dalis sumažėjo nuo beveik 47 proc. (2024 m.) iki 37 proc.
„Automobilių rinka Europoje iš esmės keičia pusiausvyrą tarp vidaus degimo ir elektrifikuotų modelių. Šį procesą lemia keli veiksniai: griežtėjantys emisijų standartai, technologinis gamintojų pasirengimas ir finansinės paskatos pirkėjams. Tačiau augimo tempas, ypač elektromobilių segmente, dar nėra toks, kuris užtikrintų spartų perėjimą prie nulinės emisijos transporto iki 2030-ųjų“, – komentavo V. Gurskas.
Pasak jo, dabartinė padėtis rodo, kad Europos automobilių rinka pasiekė lūžio tašką: vartotojai labiau linkę rinktis elektrifikuotus modelius, tačiau jų sprendimus vis dar riboja kainų skirtumai, nepakankamai išvystyta įkrovimo infrastruktūra ir lėtai auganti pasiūla vidutiniame segmente.
