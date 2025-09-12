Lenkijai uždarius sieną, VSAT informuoja apie transporto srautus pasienyje

VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS sako, kad eismo pralaidumas abiejuose pasienio punktuose yra geras, eilių nėra.
„Gyvos eilės užsikišimo nėra. O aikštelėje visada būdavo dvi valandos, penkios valandos (vilkikų laukimo laikas – BNS)“, – BNS penktadienį sakė G. Mišutis.
„Standartinis pralaidumas, visi punktai veikia lygiai taip pat, kaip ir įprastai. Jokio poveikio Lenkijos to uždarymo kol kas nėra išvis“, – pabrėžė VSAT atstovas.
Jo teigimu, Medininkų punkte penktadienį apie 9.30 val. įvažiuoti į Baltarusiją tam skirtoje palaukimo aikštelėje laukė 41 vilkikas, o prognozuojamas didžiausias jų laukimo laikas siekia apie keturias valandas.
„Jie stovi visi aikštelėje, toliau nuo punkto kelyje nesirikiuoja, eilės nėra. Tos keturios valandos yra darbinis laikas, kuris buvo ir kitomis dienomis“, – teigė G. Mišutis.
Šalčininkų punkte palaukimo aikštelėje ryte stovėjo 27 vilkikai, o laukimo laikas siekė maždaug tris valandas.
G. Mišučio teigimu, lengvųjų automobilių eilių taip pat nėra, jų pralaidumas per sieną yra geras.
Lenkija pasienį su Baltarusija uždarė penktadienį prasidedant Minsko ir Kremliaus karinėms pratyboms „Zapad“. Reaguojant į jas, tiek prie Baltarusijos, tiek prie Rusijos sienų Varšuva dislokuoja apie 40 tūkst. karių.
Draudimo išvakarėse G. Mišutis BNS negalėjo pasakyti, kiek tiksliai padidės transporto srautas Šalčininkų ir Medininkų punktuose, tačiau pastaruoju metu didelių eilių iš Lietuvos pusės pasieniečiai nefiksavo. VSAT atstovo teigimu, dėl sankcijų Baltarusijai vykstančiųjų į šią šalį sumažėjo.
