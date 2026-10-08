LEA: rugsėjį šių automobilių įregistruota 2,6 tūkstančiai

Tuo metu bendras šių automobilių skaičius šalyje išaugo iki 62,9 tūkst. elektromobilių, kai prieš metus registre jų buvo 40,2 tūkst., rodo Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys.
Anot agentūros, pastarąjį mėnesį šalyje įregistruota 2,6 tūkst. lengvųjų keleivių elektromobilių, iš jų 1,3 tūkst. buvo grynieji elektromobiliai, dar tiek pat – įkraunami hibridiniai automobiliai. Tai 42,4 proc. daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus, kai buvo įregistruota 1,8 tūkst. tokių elektromobilių.
Per rugsėjį Lietuvoje taip pat įregistruotas 41 lengvasis krovininis elektromobilis, kai prieš metus jų buvo 68.
Spalio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 61,7 tūkst. keleivinių lengvųjų elektromobilių, iš jų 31,1 tūkst. – grynųjų elektromobilių ir 30,5 tūkst. – įkraunamų hibridų.
Registre taip pat buvo 1,2 tūkst. krovininių lengvųjų elektromobilių, iš jų 1,1 tūkst. sudarė grynieji elektromobiliai, 60 – įkraunami hibridai.
Prieš metus, 2025 metų spalio 1 dieną, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 40,2 tūkst. lengvųjų elektromobilių.
LEA duomenimis, šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia 3,24 proc., o vien tik grynųjų elektromobilių dalis – 1,64 proc. Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektriniai automobiliai sudaro 1,46 proc.
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