Konkurentai nepaiso kalbų apie grėsmes autoverslui

Švedą pakeis vokietis
„Volvo Cars“, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo kinų „Geely Holding“, naujuoju generaliniu direktoriumi paskirtas „Skoda Auto“ generalinis direktorius 59-erių metų vokietis Klausas Zellmeris.
Jis pakeis 75-erių švedą Hakaną Samuelssoną, bet ne vėliau, kaip nuo 2027-ųjų spalio 1-osios.
„Volvo Cars“ valdybos pirmininkas Ericas Li teigė, kad K. Zellmeris puikiai išmano automobilių pramonę ir yra sukaupęs didelę tarptautinę vadovavimo patirtį.
Švedijos gamintojai dėl JAV muitų, sumažėjusios elektromobilių paklausos ir didelių plėtros išlaidų susidūrė su sunkumais siekdami ankstesnių pelningumo tikslų. Neseniai H. Samuelssonas buvo pristatęs ambicingą strategiją: iki 2030-ųjų į rinką išleisti 13 naujų modelių, siekiant padvigubinti bendrovės rinkos dalį.
Ragina priešintis
Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas po vizito „Volkswagen“ būstinėje paragino Briuselį imtis aktyvesnių veiksmų prieš nesąžiningą Kinijos prekybos praktiką, kad būtų apsaugotos sunkumų patiriančios šalies automobilių gamybos įmonės.
BYD nori pirkti nerentabiliai Europoje dirbančias įmones.
Didžiausios Europos ekonomikos transporto priemonių gamintojai susiduria su vis aršesne kinų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Dešimt prekių ženklų valdanti „Volkswagen“ planuoja per ateinančius kelerius metus atleisti iki 100 tūkst. darbuotojų, tokių pat, tik mažesnės apimties, sprendimų imsis „Mercedes-Benz“, BMW.
„Negalime būti naivūs bendraudami su Kinija. Mums reikia aiškaus signalo Europos lygmeniu. Pasisakau už tai, kad pasipriešintume nesąžiningoms prekybos praktikoms. Vokietija turi turėti daugiau pasitikėjimo savimi ir laikytis kitokio, ryžtingesnio požiūrio į šalis, kurios kelia grėsmę mūsų pramonei“, – sakė L. Klingbeilas.
Nuo 2024 m. ES taiko didesnius muitus Kinijoje pagamintiems elektromobiliams ir teigia, kad kinų gamintojai gauna naudos iš nesąžiningų valstybės subsidijų. Vis garsiau skamba raginimai muitus taikyti ir hibridiniams automobiliams.
Tarp taikinių – „Maserati“?
Kinijos koncernas BYD planuoja Europoje pastatyti mažiausiai keturias naujas gamyklas.
„Bloomberg“ duomenimis, viena įmonė gamintų elektromobilių baterijas, kitos trys būtų surinkimo centrai. BYD neatskleidė, kuriose šalyse turėtų iškilti gamyklos, tačiau prasitarė, kad Italija – vienas plano B variantų.
Be to, BYD derasi su tiesioginiais konkurentais Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje dėl galimybių nupirkti nerentabiliai dirbančias įmones. Neoficialiais duomenimis, tarp kinus dominančių Europos gamintojų – nuo 1914-ųjų veikiantis italų „Maserati“.
Elektromobilius gaminanti Kinijos kompanija „Xiaomi Auto“ patvirtino pasirašiusi naujas sutartis net su aštuoniais įgaliotaisiais atstovais Vokietijoje dėl prekybos ir serviso centrų plėtros šioje šalyje bei Europoje.
Pernai Miunchene „Xiaomi Auto“ atidarė tyrimų, projektavimo ir dizaino centrą, į jį perviliojusi kelias dešimtis BMW, „Mercedes-Benz“, „Lamborghini“ ir „Porsche“ specialistų.
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