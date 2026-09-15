Klastotojams siūlo numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki ketverių metų

Antradienį parlamentarai po pateikimo pritarė tokiai Seimo nario socialdemokrato Darius Razmislevičiaus iniciatyvai. BK pataisas, siūlančias kriminalizuoti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą, palaikė 67 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 41 susilaikė. Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vertins Vyriausybė, o plenarinėje salėje jis vėl atsiras gruodžio 15 d.
Pagal pasiūlytą BK pakeitimo projektą, tas, kas pagamino netikrą asmenų su negalia automobilių statymo kortelę arba ją suklastojo, tokią suklastotą kortelę laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, būtų baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Jei Seimas pritartų, už asmenų su negalia automobilių statymo kortelės suklastojimą ir panaudojimą būtų numatyta tokia pat atsakomybė, kaip ir už kitų svarbių dokumentų – asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų klastojimą.
Tikimasi, kad pasiūlytas reguliavimas užkardys asmens su negalia automobilio statymo kortelių neteisėtą naudojimą bei užtikrins veiksmingesnę tokių veikų prevenciją.
Anot D. Razmislevičiaus, asmens su negalia automobilio statymo kortelė suteikia ne tik judėjimo palengvinimo, bet ir finansinių privalumų (pavyzdžiui, nemokamą arba lengvatinį transporto priemonių stovėjimą), todėl ji tampa potencialaus piktnaudžiavimo objektu.
Nors Lietuvoje nėra skelbiama oficialių statistinių duomenų apie asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimo mastą, projekto autoriaus teigimu, savivaldybių ir kontrolės institucijų praktika rodo, kad tokie pažeidimai nėra pavieniai. Pasak D. Razmislevičiaus, jie dažniau fiksuojami didžiuosiuose miestuose ir kurortuose, kur trūksta parkavimo vietų ir yra didesni rinkliavų tarifai.
ELTA primena, kad asmenims, vairuojantiems transporto priemones, pažymėtas skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele, teisės aktuose yra nustatytos tam tikros lengvatos. Pagal Kelių eismo taisykles jiems leidžiama įvažiuoti į zonas, pažymėtas kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, taip pat nepaisyti kai kurių stovėjimą reglamentuojančių kelio ženklų reikalavimų.
Šiomis lengvatomis gali naudotis tiek patys asmenys su negalia, tiek juos vežantys kiti asmenys.
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