Įspėja vairuotojus: šiame kelio A1 ruože – eismo ribojimai

Kaip praneša „Tilsta“, laikinai bus uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi (kelias A1 Vilnius–Kaunas 87,2-87,7 km). Ribojimų metu bus atliekami privažiavimų prie Krunos tilto įrengimo darbai. Vienas naujas tiltas jau pastatytas ir juo jau vyksta eismas, o šiuo metu statomas antrasis. Jį planuojama užbaigti statyti dar šiemet, skelbia „Via Lietuva“.
Vairuotojai turėtų pasiruošti laikiniems nepatogumams – eismo ribojimams, greičio sumažinimui ir galimoms spūstims. Maksimalus leistinas greitis šiame kelio ruože nurodytomis dienomis bus sumažintas iki 50 km/val.
Kad kelionės būtų sklandžios ir saugios, vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis. Šie darbai yra būtini siekiant ilgalaikės kelių kokybės, didesnio saugumo ir patogesnių kelionių ateityje, praneša „Via Lietuva“.
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