 Įspėja vairuotojus apie eismo ribojimus šio svarbaus kelio ruože

Įspėja vairuotojus apie eismo ribojimus šio svarbaus kelio ruože

2026-09-24 10:39
BNS inf.

Baigiami automagistralė Vilnius–Kaunas–Klaipėda beveik 5 kilometrų kelio ruožo tvarkymo darbai ties Neveronimis, netoli Kauno, ketvirtadienį pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

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<span>Įspėja vairuotojus apie eismo ribojimus šio svarbaus kelio ruože</span>
Įspėja vairuotojus apie eismo ribojimus šio svarbaus kelio ruože / „Via Lietuvos“ archyvo nuotr.

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Šią savaitę planuojama panaikinti eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo schemą, o nuo kitos savaitės bus atliekami baigiamieji darbai.

Darbo valandomis ruože dar bus taikomas 70, kitu laiku – 90 kilometrų per valandą greičio ribojimas.

Daugiau kaip 3,9 mln. eurų vertės darbus kelių ir kitos infrastruktūros statybos bendrovė „Kauno tiltai“ planuoja užbaigti spalio pradžioje – šiek tiek anksčiau nei planuota.

Šiuo metu didžiausi remonto darbai vyksta šioje magistralėje, daugiau nei 90 kilometrų ilgio atkarpose. Jie apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.

Šiais metais magistralėje planuojama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų ir viadukų. Likusių apie 40 kilometrų ilgio ruožų ir 8 tiltų bei viadukų remontas tęsis ir 2027 metais.

Šiame straipsnyje:
Via Lietuva
eismas
Eismo ribojimai
magistralė
baigiamas remontas
kelio remontas
Vilnius–Kaunas–Klaipėda

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