Griežtins reikalavimus norintiems vairuoti mopedus

Tai numatančioms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms trečiadienį TTK nariai pritarė bendru sutarimu. Šią iniciatyvą dar svarstys Seimas.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūnė Ligita Girskienė pasiūlė pakelti reikalavimo kartelę pradedantiems AM kategorijos transporto priemonių vairuotojams, nes mopedus ir mažuosius „automobiliukus“ vairuojantys nepilnamečiai dažnai sukelia eismo įvykius, viršija greitį.
Nors tokių automobilių greitis gali būti ne didesnis negu 45 kilometrai per valandą, anot L. Girskienės, pasitaiko ir tokių jaunuolių, miesto gatvėmis skriejančių 60 kilometrų per valandą greičiu.
Ji siūlo svarstyti galimybę įvesti bent keliasdešimt privalomų praktinio vairavimo pamokų AM kategorijos transporto priemonių vairuotojams. Jų skaičius, parlamentarės nuomone, galėtų būti nustatytas poįstatyminiais teisės aktais.
Jeigu Seimas šiam siūlymui pritartų, mopedų ir lengvųjų keturračių vairuotojai turėtų teisę dalyvauti eisme ir gauti vairuotojo pažymėjimą išlaikę teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus.
Šiuo metu jiems reikia išlaikyti tik teorijos egzaminą, o praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimas nėra privalomas.
AM kategorijai priskiriami mopedai ir lengvieji keturračiai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama pradėti vairuoti šias transporto priemones – 15 metų.
