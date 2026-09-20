Grėsmė iš rudeninio miško – nenuspėjama

Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį.
Lietuvos kelių policijos duomenimis, susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas – ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos ir vakaro sutemos nuo 17 iki 22 val., kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose – prastas.
Anot LMŽD direktoriaus Laimono Daukšos, situacija šalies miškuose reikalauja neeilinio vairuotojų budrumo, nes vien elnių populiacija Lietuvoje yra išaugusi dešimtis kartų.
„Prasidėjus rudens migracijos pikui, žvėrys visiškai nevengia judėti ir šalies keliais, o rujos metu didieji kanopiniai praranda bet kokį savisaugos instinktą, todėl patinai tampa neprognozuojami ir bėga per kelius nepaisydami automobilių šviesų ar triukšmo“, – sakė jis.
L. Daukša primygtinai ragina vairuotojus, esant galimybei, netgi vengti nebūtinų kelionių auštant ir temstant, kai žvėrių aktyvumas – didžiausias.
„Vairuotojams rekomenduoju visada sumažinti greitį miškingose vietovėse ir prie kelio ženklo „Laukiniai gyvūnai“, tamsiuoju paros metu naudoti tolimąsias šviesas gyvūnų akių švytėjimui pastebėti ir nesinaudoti garso signalu arti žvėries, kad jo neišgąsdintumėte. Taip pat svarbu atminti, kad rujos metu patelę dažnai seka patinas, todėl pamačius vieną gyvūną būtina tikėtis ir antrojo“, – pažymėjo jis.
LMŽD primena: įvykus nelaimingam atsitikimui ir automobiliui susidūrus su žvėrimi, vairuotojai privalo nedelsdami skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir kviesti policiją.
Pareigūnai apie įvykį informuos vietos medžiotojus, kurie vieninteliai yra atsakingi už eismo įvykio padarinių likvidavimą ir sužeisto ar žuvusio žvėries pašalinimą iš įvykio vietos.
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