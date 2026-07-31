Gera žinia skubantiems vairuotojams: šiame remontuojamo plento ruože leis važiuoti greičiau

Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km.
„Ten jau yra visiškai baigiamieji darbai ir atliekamos ir po stipresnio lietaus galbūt kažkokių išplovų, kelkraščio sutvarkymas, žolės atsėjimas ir kiti dalykai. Greičio ribojimai yra vis dar liekantys, kadangi objekte pavienėse vietose yra atliekami darbai. Ten, kur jau yra galimybė, greitis artimiausiu metu bus padidintas iki 70 km per valandą“, – penktadienį LRT radijui teigė M. Gedaminskas.
Pasak jo, greičiau važiuoti bus leidžiama ten, kur bus galima įsirengti laikinus greičio ribojimus, atitvėrimus.
M. Gedaminsko teigimu, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti.
„Planuojame visiškai visą ruožą jau atidaryti ir turėti visiškai sutvarkytą“, – teigė jis.
Pasak „Via Lietuva“ vadovo, rekonstruojamame Molėtų-Vilniaus plente greičio iki 50 km per valandą ribojimai taikomi daugiau kaip 40 km ruože.
„Šis ruožas yra suskirstytas į penkis etapus – yra pasirašytos penkios rangos darbų atlikimo sutartys, stadijos ir kiekvienas etapas yra skirtingoje baigiamojoje stadijoje“, – teigė „Via Lietuva“ vadovas.
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