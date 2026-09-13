Draudimo apsauga – nuo karinio drono

Ši apsauga gyventojų automobiliams ir komerciniam transportui automatiškai pritaikoma apsidraudus bendrovės savanorišku kasko draudimu.
Pasak Simono Lisausko, „Lietuvos draudimo“ generalinio direktoriaus, šis sprendimas – dar vienas žingsnis pritaikant draudimo paslaugas prie pasikeitusios saugumo aplinkos. Anksčiau šiais metais bendrovė pirmoji rinkoje politinio pobūdžio konfliktų riziką įtraukė į gyventojų būsto ir verslo turto draudimą.
„Gyventojai, besirenkantys kasko draudimą, itin atsakingai vertina galimus finansinius nuostolius ir siekia kuo platesnės apsaugos savo transporto priemonei. Į kasko draudimą įtraukdami politinio pobūdžio konfliktų riziką, tokiems vairuotojams suteikiame daugiau finansinio aiškumo – jų transporto priemonės bus apsaugotos ir nuo žalos, kuri anksčiau į standartinę kasko draudimo apsaugą nepatekdavo“, – sakė S. Lisauskas.
Didesnė apsauga svarbi ne tik dėl automobilio finansinės vertės.
Pasak jo, didesnė apsauga svarbi ne tik dėl automobilio finansinės vertės. Daugeliui gyventojų transporto priemonė yra kasdienio mobilumo ir šeimos logistikos dalis, o verslo įmonėms ir organizacijoms – būtina veiklos ir verslo vykdymo priemonė.
Politinio pobūdžio konfliktų rizikos apsauga bus taikoma, jei kasko draudimu apdrausta transporto priemonė būtų sugadinta, sunaikinta arba prarasta dėl teroristinio akto, sabotažo, riaušių ir civilinių neramumų, piktavališko sugadinimo politiniais tikslais, sukilimo, valstybės perversmo, maišto ar karo veiksmų, įskaitant karinių dronų padarytą žalą.
Naujoji apsauga automatiškai papildys naujai sudaromas ir atnaujinamas privačių ir verslo klientų kasko sutartis. Galiojančias kasko draudimo sutartis turintys klientai šią apsaugą galės pasirinkti papildomai. Ši konkreti apsauga transporto priemonių savininkams galios tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
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