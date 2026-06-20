Dovanos visureigį, bet ne bet kam

Pretenduoti į dovanėlę galės ne bet kas – tik amerikiečiai ir tik tie, kurių vardas ir pavardė – kaip pirmojo šalies prezidento: George’as Washingtonas.
Anot portalo „The Drive“, ši pavardė JAV gana populiari, tačiau nėra tikslių duomenų, kiek yra jos derinių su George’o vardu.
JAV futbolininkai pasaulio čempionatą D grupėje pradėjo pergale 4:1 prieš Paragvajaus vienuolikę. Kiti varžovai australai 2:0 įveikė turkus.
Vis dėlto prognozės amerikiečiams ne itin palankios: „Opta Analyst“ skaičiavimais, JAV rinktinės galimybės savo grupėje užimti pirmą vietą – 71 proc., patekti į aštuntfinalį – 55,6 proc., ketvirtfinalį – 28 proc., pusfinalį – 11 proc., finalą – 1,5 proc. (palyginti su kitais galimais finalininkais: Ispanija – 16 proc., Prancūzija – 13 proc., Anglija ir Argentina – po 10 proc.).
Kita vertus, patriotinė „Jeep“ reklamos akcija sutapo su skandalu: gamintojas paskelbė, kad 1,3 mln. visureigių „Wrangler“ ir pikapų „Gladiator“, pagamintų 2021–2025 m., šeimininkai privalo nedelsdami kreiptis į servisus savo transporto priemonių patikrai, nes šių automobilių elektrohidraulinė vairo stiprintuvo sistema nesaugi – dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
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