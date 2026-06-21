Dėl viaduko rekonstrukcijos keisis eismas automagistralėje Vilnius–Klaipėda

Jos duomenimis, bus montuojamos rekonstruojamo viaduko perdangos sijos.
Atsižvelgiant į intensyvų eismą magistralėje, darbai vyks etapais. Bendrovės teigimu, didžiąją laiko dalį eismas vyks įprasta tvarka, o laikini ribojimai bus taikomi trumpais intervalais, kai darbai bus atliekami virš važiuojamosios dalies.
Birželio 22-ąją nuo ryto bus montuojamos pirmojo tarpatramio sijos. Šių darbų metu eismas magistralėje nesikeis ir vyks įprasta tvarka.
Pirmieji eismo ribojimai numatomi pirmadienio vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Tuomet laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda–Kaunas, transportas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį bei organizuojamas kryptimi Kaunas–Klaipėda.
Jeigu antrojo tarpatramio sijų montavimo nepavyks užbaigti tą patį vakarą, eismo ribojimai gali būti tęsiami birželio 23-iosios rytą, išlaikant tokią pačią eismo organizavimo schemą. Baigus šiuos darbus, eismas bus atkurtas įprasta tvarka.
Birželio 24 dieną jokių eismo ribojimų neplanuojama.
Birželio 25-ąją, kai bus montuojamos trečiojo tarpatramio sijos, bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas–Klaipėda, transporto srautą nukreipiant į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojant kryptimi Klaipėda–Kaunas.
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