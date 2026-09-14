Bagočiutė: degalų kainų žemėlapyje – papildoma informacija vairuotojams

„Čia yra mūsų kitas žingsnis, nes matome, kad tikrai dabar nuo metų pradžios iki dabar elektromobilių skaičius išaugo gana smarkiai, pasiekė beveik 60 tūkst. elektromobilių. Tiesa, čia tiek grynieji, tiek hibridiniai elektromobiliai“, – pirmadienį LEA surengtoje konferencijoje kalbėjo A. Bagočiutė.
Jos teigimu, LEA siekia savo sukurtame viešame žemėlapyje pateikti įkrovimo stotelių tinklą ir prie jų nurodyti kainas.
Anot A. Bagočiutės, viešąsias ir pusiau viešas elektromobilių įkrovimo prieigas galima rasti tam tiekėjų tinklalapiuose, tačiau informacijos apie kainas jame nėra.
Tiesa, kad kainos galėtų būti įtrauktos į LEA žemėlapį, reikėtų formaliai įpareigoti paslaugų tiekėjus teikti agentūrai atitinkamą informaciją.
„Viešumas duoda rezultatų“
A. Bagočiutė teigė, kad degalų kainų žemėlapis buvo sukurtas siekiant dviejų pagrindinių tikslų – informuoti vartotojus ir didinti konkurenciją bei skaidrumą rinkoje.
Anot jos, nors žemėlapyje skelbiamos 10 val. užfiksuotos degalų kainos yra orientacinės ir per dieną jos gali pasikeisti keliolika ar net 20 centų, tai vis tiek gali padėti vartotojams palyginti skirtingose įstaigose siūlomas dyzelino, benzino ar dujų kainas.
„Mes tikrai matome, kad viešumas duoda rezultatų“, – teigė LEA vadovė, pažymėdama, kad degalinės kartais sumažina kainas, pamačiusios, jog pas konkurentus jos yra mažesnės.
Pasak A. Bagočiutės, panašų efektą agentūra anksčiau stebėjo ir lygindama nepriklausomų elektros tiekėjų duomenis. Nors ilgainiui viešas kainų lyginimas tapo įprastas ir jo poveikis konkurencijai sumažėjo, degalinių rinkoje konkurencinis spaudimas vis dar pastebimas.
Tuo metu į LEA skelbiamas degalų kainas nėra įtraukiamos degalinių taikomos nuolaidos ir lojalumo programos.
A. Bagočiutės teigimu, agentūra šios informacijos nerenka, nes nuolaidų taikymo sąlygos priklauso nuo vartotojo tipo, vartojimo apimties ir kitų aplinkybių.
„Nerenkame informacijos, nes jų (nuolaidų ir lojalumo programų skirtinguose degalinių tinkluose – ELTA) tiesiog yra tiek daug“, – aiškino LEA vadovė.
Ji taip pat sakė nematanti akivaizdaus degalinių piktnaudžiavimo šiais mechanizmais. A. Bagočiutės teigimu, mažmeninės benzino ir dyzelino maržos skirtingais metais išlieka daugmaž panašios, o atlikusi tyrimą Konkurencijos taryba taip pat piktnaudžiavimo nenustatė.
ELTA primena, jog šių metų balandžio pradžioje, pagal buvusio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno įsakymą, degalinės buvo įpareigotos pasidalinti kainomis, kuriomis jos kurą. Verslas informaciją Energetikos agentūrai turi pateikti kasdien iki 10 val.
Informaciją degalinės turi teikti pagal visas tris kategorijas – pardavimo kainas benzinui, dyzelinui bei suskystintoms naftos dujoms (SND).
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
Birželio viduryje sudarytas JAV ir Irano paliaubų susitarimas žlugo, o liepą vėl prasidėjo kovos dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio – vieno iš pagrindinių pasaulinių energijos tiekimo maršrutų, kuris iš esmės tebėra uždarytas.
Siekdama suvaldyti kuro kainas tuo metu Lietuva ėmėsi įvairių priemonių, tarp jų – laikinai, iki birželio 15 d., sumažino dyzelino akcizą.
Du mėnesius galiojusi lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
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