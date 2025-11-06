Atskleista, kokią transporto priemonę gyventojai renkasi kasdienai

Kone pusė – net 42 proc. apklaustųjų – kasdienai renkasi automobilį.
Gatvėje sutikta pašnekovė teigė, kad važiuoja automobiliu.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Į klausimą, kodėl, ji atsakė: „Todėl, kad turiu du mažus vaikus, sunkiau.“
Kita pašnekovė taip pat teigė, kad patogiau keliauti automobiliu.
„Apklausoje sudalyvavo beveik 2 300 respondentų. Svarbu pažymėti, kad pusė jų yra iš Vilniaus ir Kauno miestų, todėl reprezentatyvi informacija visos Lietuvos kaip ir nėra atvaizduojama. Turimi duomenys parodo, kad asmeniniai automobiliai vis dar dominuoja kaip pagrindinė transporto priemonė“, – šnekėjo Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo ir inovacijų grupės vadovė Gintarė Janušaitienė.
Lietuviai viešojo transporto vengia dėl trijų priežasčių: pirmiausia – neva tokia kelionė trunka per ilgai. Antroji priežastis – įsitikinimas, kad autobusai ir troleibusai yra perpildyti, todėl jais keliauti nėra patogu. Trečia – stotelės yra per toli nuo namų.
„Tam tikra dalis respondentų nurodo, kad netgi bilieto kaina jiems daro įtaką. Jie norėtų, kad kompensacijos būtų didinamos, būtų pigesni autobuso bilietai“, – teigė G. Janušaitienė.
„Turbūt dėl patogumo, dėl laisvės jausmo kažkokio. Sakyčiau, kad automobilis – prabangos prekė“, – sakė gyventoja.
Aplinkai draugišką judėjimą renkasi labai maža dalis: 14 procentų vaikšto, 12 važiuoja dviračiu.
„Tiesiog vaikštome kiekvieną dieną po kokius 6–8 kilometrus“, – pasakojo moteris.
Nors absoliuti dauguma – net 80 proc. apklaustųjų – namuose turi dviratį, juo nuolat važinėja tik dešimtadalis. Tai išlieka sezoninė transporto priemonė.
„Sezoniškumo atveju, kai užklumpa lietus ar šlapdriba, taip pat norėtųsi saugesnės, nuolatos prižiūrimos infrastruktūros. Tai dviračių takai – be to, kad jie yra nutiesiami, turėtų būti ir prižiūrimi tiek žiemos metu, tiek kitais sezonais, kad jais būtų saugu keliauti“, – nurodė G. Janušaitienė.
O kaip reikėtų pakeisti lietuvių keliavimo įpročius?
„Tikrai jungiame jėgas su visomis savivaldybėmis, ir mes tiek strateginiais dokumentais, tiek teisės aktais, tiek papildomu finansavimu infrastruktūrai, tiek viešojo transporto parkams atnaujinti, kompleksiškai turime visi kartu imtis priemonių, kad tai gerėtų“, – tvirtino Susisiekimo ministerijos Darnaus judumo ir inovacijų grupės vadovė.
