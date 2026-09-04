 Apgaulė „Regitroje“ išaiškėjo gerokai vėliau

Apgaulė „Regitroje“ išaiškėjo gerokai vėliau

2026-09-04 11:15 kauno.diena.lt inf.

Šių metų kovą Vilniuje teorijos egzaminą už kitą žmogų laikęs asmuo pasinaudojo suklastotu vairuotojo pažymėjimu. Tiesa, pažeidimas išaiškėjo kiek vėliau, kai asmuo, kurio vardu buvo laikytas teorijos egzaminas, jau buvo išlaikęs praktikos egzaminą ir gavęs vairuotojo pažymėjimą, skelbė „Regitra“.

<span>Apgaulė „Regitroje“ išaiškėjo gerokai vėliau</span>
Apgaulė „Regitroje“ išaiškėjo gerokai vėliau / J. Elinsko / BNS nuotr.

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Vis dėlto tai nuo atsakomybės neapsaugojo, mat sukčiavimo pasekmės vis tiek pasivijo – vairuotojo pažymėjimas panaikintas, o asmuo vienerius metus negalės laikyti vairavimo egzaminų.

Informacija apie asmenį, kuris teorijos egzaminą laikė už kitą žmogų, perduota policijai, pažymėjo „Regitra“.

2025 m. „Regitra“ nustatė aštuonis tokius atvejus, o 2026 m. – vieną.

Įmonė paaiškino, kodėl į tai žiūri rimtai.

„Kelyje visi norime jaustis saugiai. Egzaminas nėra tik formalumas, jo metu būsimas vairuotojas turi pats parodyti, kad turi reikalingų žinių ir gebėjimų saugiai dalyvauti eisme. Todėl svarbu, kad teisę vairuoti kiekvienas įgytų sąžiningai, savo žiniomis ir įgūdžiais.

Primename, kad bandymas egzaminą išlaikyti nesąžiningai gali būti nustatytas ne tik egzamino metu, bet ir vėliau, kas reiškia tik viena – grįžimą į pačią kelio pradžią“, – aiškino „Regitra“.

Šiame straipsnyje:
Regitra
apgaulė
sukčiavimas
vairuotojo pažymėjimas

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