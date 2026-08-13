Užstrigę amžinoje nuomoje: kol lietuviai taupo svajonių būstui, iššvaisto dešimtis tūkstančių eurų

NT rinkos analitikų atlikta analizė atskleidžia, kas iš tiesų slypi už dviejų populiariausių pirkėjų scenarijų: ką reiškia penkerius metus nuomotis bei taupyti ir kiek galima „uždirbti“ investavus penkeriais metais anksčiau.
Nuoma atima pradinio įnašo sumą
Dažnas pirkėjas ramina save mintimi, kad dar penkerius metus pakentės nuomotame bute, bet galiausiai įsigys visus savo kriterijus atitinkantį svajonių būstą. NT plėtros įmonės „Citus“ vadovo Šarūno Taručio teigimu, tai viena didžiausių emocinių klaidų.
„Skaičiai atskleidžia kitokią tiesą – per penkerius nuomos metus nuomotojui atiduodamas visas pradinio įnašo kapitalas, kurį pirkėjas galėtų investuoti į savo ateitį. Žmonės dažnai pamiršta, kad nuomos mokesčio atsiperkamumas yra lygiai nulinis“, – pabrėžė Š. Tarutis.
Šiandien naujos statybos dviejų kambarių buto nuoma miegamajame Vilniaus rajone siekia apie 800 eurų per mėnesį. Vertinant įprastą nuomos metinį indeksavimą, kuris siekia apie 4 proc., per penkerius metus nuomai išleidžiama net 51 996 eurų. Tai pinigai, kurių pirkėjas niekada nebeatgaus ir iš jų negaus jokios pridėtinės finansinės vertės.
Šiandien naujos statybos dviejų kambarių buto nuoma miegamajame Vilniaus rajone siekia apie 800 eurų per mėnesį. Vertinant įprastą nuomos metinį indeksavimą, kuris siekia apie 4 proc., per penkerius metus nuomai išleidžiama net 51 996 eurų. Tai pinigai, kurių pirkėjas niekada nebeatgaus (...).
Paskola – ne tik išlaidos, bet ir kaupiamas kapitalas
Kas nutiktų, jei užuot mokėjus nuomą, šiandien būtų įsigytas 180 tūkst. eurų vertės dviejų kambarių naujos statybos butas? Tokiam pirkiniui prireiktų 27 tūkst. eurų pradinio įnašo, o likusi paskolos suma siektų 153 tūkst. eurų.
Pasirinkus standartinį 30 metų išmokėjimo laikotarpį su 1,5 proc. banko marža ir 6 mėn. „Euribor“, per penkerius metus bankui iš viso būtų sumokėta beveik 44 900 eurų įmokų. Nors didžiąją dalį – apie 30 738 eurus – šiame etape sudarys palūkanos, likę 14 161 euras bus skirti padengti pagrindinei paskolai. Šie pinigai niekur nedingsta – jie tiesiogiai kaupiami kaip būsto savininko nuosavybė.
Be to, svarbiausias veiksnys, kurį dažnai pamiršta laukiantieji, yra nekilnojamojo turto rinkos augimas. Konservatyviais skaičiavimais, darant prielaidą, kad metinis turto vertės prieaugis siekia 6 proc., po penkerių metų šiandien už 180 tūkst. eurų pirktas butas bus vertas jau daugiau nei 240 tūkst. eurų. Turto vertės prieaugis vien per šį laikotarpį viršytų 60 tūkst. eurų.
„Geriausias laikas pirkti nekilnojamąjį turtą buvo vakar, o antras geriausias laikas – šiandien. Kol gyventojai laukia ir bando sutaupyti didesniam būstui, rinka ilguoju laikotarpiu brangsta. Žinoma, pasitaiko išimtinių situacijų, neapibrėžtumo periodų ar globalių sukrėtimų, kai rinka trumpam stabteli, tačiau žvelgiant į kelerių metų perspektyvą, tendencija išlieka ta pati. Pirkdami mažesnį ar ne tokį idealų būstą dabar, pirkėjai priverčia rinkos augimą dirbti savo naudai“, – teigė Š. Tarutis.
Atsiveria daugiau nei 82 tūkst. eurų praraja
Detalūs skaičiavimai atskleidžia didžiulį skirtumą tarp abiejų strategijų. Pasirinkęs penkerius metus nuomotis, žmogus per šį laikotarpį netenka beveik 52 tūkst. eurų ir pabaigoje neturi jokio turto.
Tuo tarpu pasirinkęs pirkimą dabar, pirkėjas išleidžia daugiau pradiniam įnašui ir įmokoms – iš viso apie 71 900 eurų. Tačiau pardavęs būstą po penkerių metų, jis ne tik padengia likusią 138 838 eurų paskolos dalį bankui, bet ir rankose išlaiko net 102 042 eurus grynųjų pinigų. Šią sumą sudaro atgautas pradinis įnašas, išmokėta paskolos dalis ir 60 tūkst. eurų viršijantis turto vertės prieaugis. Atėmus visas penkerių metų išlaidas, jo grynasis finansinis balansas išlieka teigiamas ir siekia daugiau nei 30 tūkst. eurų.
Svarbiausia suprasti, kad pirmasis būstas neprivalo būti tobula vieta visam gyvenimui – tai yra jūsų finansinis tramplinas, leidžiantis uždirbti iš rinkos augimo ir užtikrintai žengti link svajonių namų.
Palyginus abu scenarijus, bendras finansinis skirtumas tarp sprendimo pirkti dabar ir sprendimo laukti siekia net 82 138 eurus.
Pirmasis būstas – tik laiptelis link svajonių namų
Š. Tarutis ragina į pirmąjį būstą žiūrėti ne kaip į galutinę stotelę, o kaip į finansinį įrankį:
„Po penkerių metų pardavus savo pirmąjį, galbūt ne idealų dviejų kambarių butą, rankose turėsite solidžią šimto tūkstančių eurų sumą. Tai tampa tobulu pradiniu įnašu jau tikrajam jūsų svajonių būstui. Tuo tarpu tas, kuris penkerius metus nuomojosi, bus priverstas startuoti nuo nulio ir pirkti jau gerokai pabrangusį turtą.“
NT ekspertų teigimu, tokia strategija iš esmės keičia pirkėjo galimybes rinkoje. Asmuo, kuris šiandien priėmė sprendimą pirkti mažesnį būstą, po 5 metų jį pardavęs jau bus sukaupęs daugiau nei 100 tūkst. eurų pradiniam įnašui. Su tokiu kapitalu ir banko pasitikėjimu jis galės taikytis į itin erdvų, aukštos klasės būstą, kurio vertė rinkoje siektų net 680 tūkst. eurų ar daugiau.
„Svarbiausia suprasti, kad pirmasis būstas neprivalo būti tobula vieta visam gyvenimui – tai yra jūsų finansinis tramplinas, leidžiantis uždirbti iš rinkos augimo ir užtikrintai žengti link svajonių namų“, – reziumavo „Citus“ direktorius.
(be temos)
(be temos)