Turto bankas iki metų galo aukcionuose ketina parduoti 235 NT objektus už daugiau nei 10 mln. eurų

Pasak Turto banko Komercijos departamento direktorės Indrės Kajokienės, šiemet matomas itin aktyvus investuotojų susidomėjimas valstybės NT.
„Sėkmingai įvyko daugiau nei pusė skelbiamų aukcionų, o konkurencija tarp dalyvių galutinę pardavimo kainą vidutiniškai pakelia apie 20 procentų. Tai leidžia prognozuoti, kad iki metų pabaigos aukcionuose parduoto turto vertė maždaug 30 proc. viršys metų pradžioje planuotus 27 mln. eurų“, – pranešime cituojama ji.
Skelbiama, kad vienas didžiausių šį rudenį planuojamų parduoti NT objektų – Vilniaus Šeškinės mikrorajone esantis administracinis pastatas su žemės sklypu. Bendras pastato plotas siekia apie 1,2 tūkst. kvadratinių metrų, o pradinė objekto kaina siekia 2,25 mln. eurų.
Taip pat rudenį aukcione ketinama parduoti Kaune netoli senamiesčio esantį apie 2,2 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatą, kuriame anksčiau veikė „Sodros“ klientų priimamasis. Pradinė šio NT objekto kaina – 1,94 mln. eurų.
Klaipėdoje, prie Herkaus Manto gatvės, apie 1,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto administracinį kompleksą planuojama parduoti už pradinę 1,64 mln. eurų kainą. Tuo metu Palangoje esantis 1,1 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatas su poilsio patalpomis, kiemo aikštele ir žemės sklypu aukcione investuotojams bus siūlomas už 1,89 mln. eurų.
Per aštuonis šių metų mėnesius Turto banko aukcionuose iš viso parduoti 374 NT objektai už 19,85 mln. eurų.
Naujausi komentarai