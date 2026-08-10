Registrų centras: NT sandorių rinka šiemet augo – ką lietuviai perka labiausiai?

„Metams persivertus į antrąją pusę ir toliau stebime pakankamai stabilų bei tolygų NT sandorių skaičių. Praktiškai visus metus nesikeičiantis rinkos aktyvumas rodo, kad NT rinka šiuo metu yra pakankamai subalansuota, didelės įtakos jai nedaro nei vidaus ekonomikos pokyčiai, nei išorės veiksniai“, – pranešime
Registrų centro duomenimis, vien tik per liepą šalyje įregistruota 12,9 tūkst. NT sandorių – 6,5 proc. daugiau nei praėjusių metų liepą (12,1 tūkst.) ir 8 proc. daugiau nei šių metų birželį (12 tūkst.).
Per septynis šių metų mėnesius visoje šalyje įregistruota 21,5 tūkst. butų pardavimų – 2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai (21,1 tūkst.). Vien liepą įregistruota 3,3 tūkst. butų sandorių, arba 0,1 proc. mažiau nei pernai liepą, bet 6,9 proc. daugiau nei šių metų birželį.
Daugiausia butų pardavimų įregistruota Vilniuje – 7,7 tūkst., arba 2,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tuo metu Kaune NT sandorių sudaryta 2,9 tūkst. (0,6 proc. mažiau), o Klaipėdoje – 1,8 tūkst. (1 proc. daugiau).
Individualių gyvenamųjų namų pardavimų aptariamu laikotarpiu įregistruota 7,7 tūkst. – 8,5 proc. daugiau nei 2025 metų sausį–liepą (7,1 tūkst.). Vien liepos mėnesį įregistruota 1,4 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 14,9 proc. daugiau nei praeitų metų liepą ir 15,1 proc. daugiau nei šių metų birželį.
Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 37,4 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 7 proc. daugiau nei prieš metus (34,9 tūkst.). Vien liepą įregistruota 6 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 8,1 proc. daugiau nei praeitų metų liepą ir 9 proc. daugiau nei šių metų birželį.
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