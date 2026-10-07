Registrų centras: Lietuvos NT rinkoje šiemet įregistruota 105,5 tūkst. sandorių

Pernai per tą patį laikotarpį buvo įregistruota 97,6 tūkst. NT objektų pardavimų.
Vien rugsėjį Lietuvoje įregistruota 12,6 tūkst. NT sandorių – 15,1 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį (11 tūkst.) ir 3,7 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.
Pasak įregistruotus NT sandorius analizuojančio Registrų centro analitikų, labai tikėtina, kad paskutinieji trys metų mėnesiai išlaikys panašų augimo tempą.
„Galima teigti, kad rugsėjis pagal įregistruotus NT sandorius buvo pakankamai „derlingas“ – jau nebestebina, kad mėnesio rezultatas peržengia simbolinę 10 tūkst. ribą, o atskiros NT objektų kategorijos atspindi stabilią situaciją rinkoje, – pranešime cituojamas Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
„Į metų finišo tiesiąją rinka įžengia turėdama nemažą persvarą palyginti su praėjusiais metais ir mažai tikėtina, kad per paskutinįjį metų ketvirtį šią persvarą išbarstys“, – pabrėžė jis.
Per devynis šių metų mėnesius visoje šalyje įregistruota 28 tūkst. butų pardavimų – 2,4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (27,4 tūkst. sandorių). Rugsėjį įregistruota 3,3 tūkst. butų sandorių, arba 7,6 proc. daugiau nei prieš metus 5,4 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.
Vilniuje šiemet įregistruota beveik 10 tūkst. butų pardavimų – 3,8 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, Kaune – 3,7 tūkst., arba 0,2 proc. daugiau, Klaipėdoje – 2,3 tūkst., arba 0,7 proc. daugiau.
Per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje įregistruota ir 10,4 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 9,8 proc. daugiau per 2025 metų sausį–rugsėjį, kai buvo įregistruota 9,5 tūkst. namų pardavimų. Vien rugsėjo mėnesį įregistruota 1,3 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 18 proc. daugiau nei praeitų metų rugsėjį, bet 2,3 proc. mažiau nei šių metų rugpjūtį.
Šiemet visoje šalyje taip pat įregistruota beveik 49 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 8 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai, kai buvo įregistruota 45,3 tūkst. žemės sklypų sandorių. Vien tik rugsėjo mėnesį įregistruota 5,9 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 17,4 proc. daugiau nei praeitų metų rugsėjį ir 2,3 proc. daugiau nei rugpjūtį.
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