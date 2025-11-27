Paskelbė, kiek nuo kitų metų Panevėžyje mažės komercinio NT mokestis

Tuo metu būstui – nuo 450 tūkst. eurų vertės (arba 900 tūkst. eurų – jeigu bendrasavininkai du) bus taikomas 0,1 proc. NT mokesčio tarifas.
Viso apleisto NT mokestis didės nuo 3 iki 5 procentų.
Tokiam savivaldybės administracijos siūlymui ketvirtadienį pritarė Panevėžio miesto taryba.
Savivaldybės Miesto plėtros skyriaus vedėjas Jokūbas Leipus teigė, jog nesumažinus tarifo miesto pajamos iš NT mokesčio galėjo augti apie 20 proc.
„Apie 20 proc. būtų didėjusios mūsų surenkamos pajamos. Jeigu skaičiais pavertus, tai mes surenkame apie 3 mln. eurų, tai jeigu 20 proc. daugiau, tai apie 600 tūkst. eurų galėtų būti surenkama papildomai“, – ketvirtadienį tarybos posėdyje sakė J. Leipus.
Anksčiau jis yra teigęs, jog šiemet iš NT mokesčio bus surinkta 3,37 mln. eurų o 2026 metais sumažinus tarifą – 3,5 mln. eurų.
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
Tuo metu komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus iki gruodžio turi nustatyti savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai. Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, savivalda nustato mažesnius tarifus, kad našta verslui smarkiai nedidėtų.
