Žiniasklaida: uždaromas vienas iš „Čili pizza“ restoranų – atskleidė priežastį

Restoranų tinklą „Čili Pizza“ valdančios bendrovės „LTK Food Group“ generalinė direktorė Goda Karosaitė portalui teigė, kad restoranas šiame prekybos centre uždaromas pasibaigus nuomos sutarties terminui, į tai iš anksto atsižvelgta planuojant plėtrą – atidarant naujus restoranus 2025-aisiais ir planuojant naujus taškus šiemet.
2025 m. „Čili Pica“ Vilniuje atidarė 4 naujus restoranus – „Vilnius Outlet“, „Ogmios mieste“, Riešėje, Lazdynuose. Taip pat renovuotas populiarus Fabijoniškių „Čili Pizzos“ restoranas.
