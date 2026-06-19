 Žiniasklaida: masinio kibernetinio išpuolio aukomis tapo ir lietuviškos įmonės

Žiniasklaida: masinio kibernetinio išpuolio aukomis tapo ir lietuviškos įmonės

2026-06-19 17:52
ELTOS inf.

Kibernetiniai nusikaltėliai įsilaužė į dešimtis tūkstančių bendrovės „Fortinet“ sukurtų ugniasienių (angl. firewall) ir VPN tinklų, kuriuos naudoja didžiosios pasaulio įmonės, į sąrašą pateko ir devyni „.lt“ domenai bei keturiolika organizacijų, kurių įrenginiai fiziškai yra Lietuvoje, tarp jų ir viena valstybinė įstaiga, skelbia portalas „Delfi“.

<span>Žiniasklaida: masinio kibernetinio išpuolio aukomis tapo ir lietuviškos įmonės</span>
Žiniasklaida: masinio kibernetinio išpuolio aukomis tapo ir lietuviškos įmonės / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Anot jo, į kibernetinių nusikaltėlių akiratį buvo patekusi telekomunikacijų bendrovė „Telia“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), keletas statybos įmonių, baldų parduotuvė, elektroninės prekybos tinklai ir kiti.

Per incidentą, anot portalo, nukentėjo tokios pasaulinės įmonės kaip „Toyota“, „Foxconn“, „Accenture“, „Siemens“.

Kaip skelbiama, kibernetinės atakos, pavadintos „FortiBleed“, metu panaudotos automatizuotos priemonės, kurios padėjo surasti neapsaugotas „Fortinet“ ugniasienes ir VPN.

Įsilaužimo atveju pasinaudojama anksčiau nutekintų slaptažodžių rinkiniais ir taip vagiami kiti konfidencialūs duomenys.

„Fortinet“ yra JAV kibernetinio saugumo bendrovė, jos IT sprendimai bei įranga, pavyzdžiui, fizinės ugniasienės (FortiGate), populiarūs visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.

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