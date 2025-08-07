Žiniasklaida: „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė sutarčių su Baltarusijoje dirbančia šveicarų įmone

Portalo žiniomis, pastarosios sutartys buvo sudarytos iki šių metų kovo 19 dienos, kuomet „Lietuvos geležinkelių“ vadovybė uždraudė bet kokius pirkimus iš šalyse agresorėse veiklą vykdančiomis ar kitaip su jomis susijusiomis įmonėmis.
Praėjusios kadencijos Vyriausybėje dirbęs susisiekimo ministras Marius Skuodis yra minėjęs, kad koncernas „Stadler Rail“ ketina visiškai pasitraukti iš Baltarusijos, tačiau įmonės atstovai patys užsienio žiniasklaidoje patvirtino, kad visiškai pasitraukti neketina ir laukia sankcijų atšaukimo Rusiją remiančiai valstybei.
2022 metais Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, agresorę remiančiai Baltarusijai buvo pritaikytos sankcijos. Koncreno „Stadler Rail“ vadovai joms pakluso, perkeldami didžiąją dalį gamybos į Lenkiją ir Šveicariją, tačiau veiklos nenutraukė.
Šveicarų įmonės gamykloje teikiamos mašinų kėbulų bei detalių gamybos, taip pat inžinerijos paslaugos.
