Vilčinskas: ILTE kitais metais planuoja pasirašyti 1,4 mlrd. eurų finansavimo sutarčių

„Jeigu šiais metais planuojame pasirašyti apie 1,2 mlrd. eurų (vertės – ELTA) naujo skolinimo (sutarčių – ELTA), jis bus išmokėtas per porą metų, kitais metais kalbame apie minimum 1,5 mlrd. eurų“, – šią savaitę Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje sakė D. Vilčinskas.
Seimas šiuo metu svarsto siūlymą, leisiantį sustiprinti ILTE veiklą ir daugiau plėtros banko valdomų lėšų nukreipti į šalies ekonomiką.
Anot D. Vilčinsko, dalis ILTE skirstomų lėšų yra neįdarbintos, o tai susiję ir su įstatymo apribojimais, ir su šiemet beveik tris kartus išaugusiomis finansavimo apimtimis.
Be to, pasak jo, ILTE dažnu atveju finansuoja ilgos trukmės investicinius projektus, kurių įgyvendinimas gali užtrukti ir keletą metų – pavyzdžiui, statoma gamykla, todėl lėšos yra išmokamos palaipsniui.
„Pinigų išmokėjimas vyksta pagal pateiktus ILTE projektus ir pagal jų vystymo etapą. Žiūrint į ateitį – pakeitimai ir papildomai kaupiamas kapitalas leis dar daugiau lėšų ILTE pritraukti ir nukreipti į Lietuvos ekonomiką“, – aiškino D. Vilčinskas.
ILTE valdanti Finansų ministerija Seimui pateikė siūlymą, kad plėtros bankas turėtų nemokėti dividendų – vietoje to finansų įstaigos pelnas būtų kaupiamas rezerve ir skiriamas ILTE kapitalui stiprinti.
Taip pat, parlamentui pritarus, laisvas ministerijų lėšas ILTE galėtų laikinai investuoti į pelningesnes plėtros banko vykdomas finansines priemones, o ne laikyti jas indėliuose ar investuoti į mažai pelningus vertybinius popierius.
Plėtros banko skaičiavimais, per keletą metų šios lėšos galėtų sudaryti apie 800 mln. eurų.
„Mes labai laukiame šių pakeitimų, jie įgalins ILTE padaryti daugiau dalykų ir daugiau lėšų nukreipti Lietuvos ekonomikai“, – komitete sakė ILTE vadovas.
Liepą Vyriausybės sprendimu ILTE įstatinis kapitalas iki 2027-ųjų padidintas 150 mln. eurų – iki 353 mln. eurų.
Vilčinskas: ILTE negali konkuruoti su komercinėmis finansų įstaigomis
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad ILTE ateityje galėtų tapti valstybiniu banku, kuris sudarytų konkurenciją šalyje veikiančioms komercinėms finansų įstaigoms.
Tačiau, D. Vilčinsko teigimu, plėtros banko konkurenciją su privačiais rinkos dalyviais riboja europiniai teisės aktai.
„ILTE, kadangi yra valstybės valdoma įmonė ir valstybės instrumentas skatinti ekonomiką, kapitalo rinką, turi veikti taip, kad nekonkuruotų su privačiais finansų rinkos dalyviais – tą prižiūri įvairios institucijos. Kalbamės su Europos Komisija, kaip ILTE veiktų būtent kaip plėtros bankas ne konkuruodama, bet papildydama rinką, tos vietos rinkoje mes aktyviai ieškome“, – Seimo komitete aiškino D. Vilčinskas.
Nacionalinio plėtros banko statusą anksčiau buvusiai nacionalinei plėtros įstaigai ILTE suteikė praėjusios kadencijos Seimas, pritaręs tuometės Vyriausybės siūlymui.
ILTE yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas, įgyvendinanti ir administruojanti verslo, viešojo sektoriaus ir žemės ūkio bei žuvininkystės finansavimo priemones.
