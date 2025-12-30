Vilčinskas: ILTE kitąmet atidarys konsultacijų centrą

„Kitais metais startuos ILTE konsultacijų centras, vadinamas „Advisory Hub“, kurio paskirtis bus padėti sutrumpinti terminą nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo pradžios“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams sakė D. Vilčinskas.
„Šalia finansavimo matome dar vieną sritį, per kurią galėsime padėti savivaldybėms ir kitoms viešosioms įstaigoms – per konsultavimą. Duoti žinias, kaip jų idėjas paversti projektais, kaip tuos projektus struktūruoti, paruošti finansavimo pritraukimui ir, galiausiai, užtikrinti finansavimo atradimą tiems projektams. (…) Pirma sritis, kur telksime šias savo pastangas bus būtent savivalda“, – tikino ILTE vadovas.
Prezidentui pasirašius konstitucinį įstatymą dėl paprastesnių fiskalinių drausmės taisyklių, nacionalinis plėtros bankas buvo įpareigotas didesnę dalį savo finansavimo nukreipti į regionines savivaldybes. Pasak D. Vilčinsko, įstaiga iki šiol jau finansavo savivaldos poreikius, tačiau kitąmet, kai ILTE paskolas pradės dalinti iš savo kišenės, tai bus daroma didesnėmis apimtimis.
„ILTE ir iki šiol aktyviai finansavo savivaldos poreikius – tiek tiesiogiai savivaldybių, tiek jų valdomų įmonių projektus finansavome. Daugiausia tokius energetinio efektyvumo renovacijas viešųjų pastatų srityje, taip pat aktyviai finansuojame daugiabučių renovacijas, o šiuo metu per visą Lietuvą tam tikslui matome 1 mlrd. eurų poreikį“, – teigė nacionalinio plėtros banko generalinis direktorius.
„Tiesa, kitąmet ILTE pradės teikti finansavimą jau pasinaudojant savo balansų ir pradės veikti kaip tikras bankas, o ne tik kuriant instrumentus bendradarbiaujant su ministerijomis. Viena iš svarbių sričių, kurias aktyviai finansuosime yra savivaldybės ir jų projektai – tiek savivaldai padedant įgyvendinti investicinius projektus, tiek padedant verslams kurtis regionuose ir įvairiose savivaldybėse, kad mažėtų atotrūkis tarp didžiųjų Lietuvos miestų, kur verslo daugiau, ir regionų. Ekonomikos vystymasis turi būti labiau subalansuotas“, – aiškino D. Vilčinskas.
Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pasirašė Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymą kartu su įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Atnaujintas konstitucinis įstatymas dėl fiskalinės drausmės sudaro palankesnes galimybes valstybei, suderinant tai su pasikeitusia Europos Sąjungos (ES) fiskaline valdysena, vienu metu įgyvendinti gynybos ir socialinius prioritetus. Atnaujinimai taip pat suteiks galimybę savivaldybėms daugiau investuoti, jeigu jos skolinsis iš ILTE. Ši nuostata buvo pasiūlyta prezidento dekretu Seimui spalio mėnesį, siekiant mažinti regioninius skirtumus.
Naujausi komentarai