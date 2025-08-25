ILTE šiemet pasirašė daugiau nei 0,5 mlrd. eurų vertės finansavimo sutarčių

Finansavimas skirtas pramonės dekarbonizacijos, žiediškumo skatinimo, aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos ir energijos efektyvumo didinimo projektams.
Per pusmetį pritraukta 191,6 mln. eurų finansavimo partnerių lėšų, aptarnauta daugiau nei 10 tūkst. klientų ir administruota beveik 18 tūkst. aktyvių sutarčių.
Tiesioginėms paskolos pagal naujas sutartis skirta 406,9 mln. eurų, iš kurių verslui – 235 mln. eurų.
Pagal finansinę priemonę „Milijardas verslui“ 2025 m. pirmąjį pusmetį pasirašyta 17 paskolų sutarčių už 304 mln. eurų arba daugiau nei 4 kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, artimiausiu metu planuojama pasirašyti paskolų sutarčių už dar 110 mln. eurų.
ILTE šiemet taip pat suteikė didžiausią savo istorijoje 77 mln. eurų vertės paskolą, kuri skirta Marijampolės rajone statomai moderniai presuotų padėklų blokelių gamyklai, kuri pradės veikti 2027-ųjų antrąjį pusmetį.
57,5 mln. eurų vertės finansavimas skirtas dviems energijos kaupimo parkams Panevėžio ir Klaipėdos rajonuose.
Pirmo metų pusmečio pabaigoje ILTE valdomas finansinis portfelis siekė 1,45 mlrd. eurų, jį sudarė tiesioginės ir netiesioginės paskolos, individualios bei portfelinės garantijos ir rizikos kapitalo investicijos.
Tiesiogiai ir netiesiogiai suteiktų paskolų portfelis siekė 792 mln. eurų, iš jų 95 proc. – laiku aptarnaujamos paskolos, o tik 2,8 proc. nuo visų tiesiogiai ir netiesiogiai išduotų paskolų – patiriančios ilgalaikių sunkumų ar restruktūrizuojamos.
Finansų įstaiga prognozuoja, kad pasirašytų sutarčių vertė metų pabaigoje sieks apie 1,2 mlrd. eurų.
