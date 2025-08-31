Iš Vidaus reikalų ministerijos – pasiūlymas „Regitrai“

VRM siūlo tokius centrus įkurti ir savivaldybėse, kuriose gyvena daugiau nei 35 tūkst. žmonių, nes dabar riba siekia 50 tūkst. gyventojų.
Tačiau ministerija sako, kad pokytis vis tik neįpareigotų „Regitros“ steigti naujų padalinių.
„Regitra“ yra akcinė bendrovė, o ne biudžetinė įstaiga. Įmonė negauna jokio finansavimo iš valstybės biudžeto ir visą savo veiklą vykdo iš gaunamų pajamų“, – BNS pateiktame komentare teigė VRM.
Pasak ministerijos, kadangi gyventojų skaičius savivaldybėse mažėja, ankstesnis kriterijus egzaminavimo centrui steigti buvo palyginus labai aukštas, t.y. tokį gyventojų skaičių šiuo metu atitiko tik kelios savivaldybės.
„Klaipėdos, Vilniaus Mažeikių, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių savivaldybės, iš viso aštuonios“, – sako VRM.
„Regitra“ yra akcinė bendrovė, o ne biudžetinė įstaiga.
Pasak ministerijos, 35 tūkst. gyventojų skaičius nustatytas įvertinus realius gyventojų skaičius savivaldybėse: „Didesnėse šalies savivaldybėse yra būtent toks gyventojų skaičius“.
Ministerija sako, kad jeigu nebūtų sumažinta gyventojų skaičiaus kartelė, Rokiškio ar Kėdainių savivaldybės nustatyto ankstesnio kriterijaus nebūtų atitikusios ir būtų keliamas klausimas dėl egzaminų centrų likimo.
Ministerijos teigimu, gyventojų skaičiaus kartelė buvo sumažinta siekiant įgyvendinti VRM lūkesčių rašte „Regitrai“ iškeltą tikslą „garantuoti tolygų teikiamų paslaugų prieinamumą kiekvienoje savivaldybėje ir platų bei patogų teikiamų paslaugų prieinamumą kiekviename regione“.
Šį „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašą“ dar turi patvirtinti vidaus reikalų ministras, gavęs paskutines pastabas iš Susisiekimo ministerijos bei „Regitros“.
Įsigaliojus pakeitimams, būtų svarstomos ir vertinamos galimybės dėl naujų egzaminavimo centrų steigimo.
Kaip BNS sakė „Regitros“ atstovė Eglė Bačionytė, pagal naujus reikalavimus galėtų būti įrengiami dar keturi centrai: Kretingoje, Trakuose, Šilutėje, Ukmergėje.
„Regitra“ BNS informavo, kad dabar veikia 13 egzaminų centrų: 10-ties apskričių centruose, o taip pat Rokiškyje, Mažeikiuose ir Kėdainiuose. Kėdainiuose galima laikyti teorijos egzaminą, o praktikos reikia vykti į kitą miestą.
Pernai Rokiškyje egzaminus laikė maždaug 1,5 tūkst. žmonių, o Mažeikiuose – apie 5 tūkstančiai.
E. Bačionytė taip pat pranešė, kad 2026 metais dar vienas vairuotojų egzaminavimo centras bus atidarytas Vilniuje. Jis bus antrasis sostinėje. „Kad perskirstyti klientų srautus“, – teigė ji.
Naujausi komentarai