VERT: pirmo jūros vėjo parko projekte „OW Offshore“ neperdavė teisės vykdyti reguliuojamą veiklą

„Offshore wind farm 1“ neplaninį reguliuojamos veiklos patikrinimą VERT atliko po pernai lapkritį Valstybės kontrolės (VK) paskelbtų audito išvadų.
Iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ įsipareigojo 2023 m. spalį laimėjusi valstybės konkursą.
Anot rinkos reguliuotojo, nors dalį jūros vėjo parko projekto darbų vykdė „Ignitis renewables“, „Offshore wind farm 1“ pati įvykdė pagrindines įstatyme leidimo turėtojui nustatytas pareigas.
VERT taip pat nustatė, kad ilgą laikotarpį darbus „Ignitis renewables“ su bendrove vykdė be susitarimo, kuris yra būtinas „Offshore wind farm 1“ projekto įgyvendinimui pasitelkiant trečiuosius asmenis – toks susitarimas atsirado tik 2025 m. pabaigoje.
Nuo tada jūrinio vėjo parko vystytoja nustatytas teises ir pareigas įgyvendina tinkamai.
„Patikrinimas parodė, kad leidimo turėtojas ne visas jam nustatytas pareigas įgyvendino tiksliai laikantis teisės aktų reikalavimų. Pasitelkti kitą bendrovę projekto darbams atlikti galima, tačiau už savo pareigų vykdymą ir jų rezultatą atsako pats leidimo turėtojas“, – pranešime sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Valstybės kontrolės (VK) auditas parodė, jog dėl rinkos pokyčių „Ignitis grupės“ planuota vėjo parko projekto investicijų grąža per dvejus metus sumažėjo apie 40 proc., o projekto kaina išaugo 27 proc. – nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. eurų.
Auditoriai taip pat įvertino, kad, nors leidimas vykdyti projektą išduotas „OW Offshore“ įsteigtai įmonei „Offshore wind farm 1“, praktiškai parko vystymu užsiėmė „Ignitis renewables“, o tai neatitinka įstatymo nuostatų ir valstybės konkurso sąlygų.
VK projektą vystančiai „Ignitis grupės“ įmonei rekomendavo įvertinti projekto rizikas, o rinkos reguliuotojui – keisti jūrinio vėjo aukcionų sąlygas.
Klausimų dėl stringančio projekto ateities kilo po to, kai analizę atliko „Ignitis grupė“, tuomet pareigas dar ėjęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sakė, kad, jo vertinimu, jūros vėjo projekto rinkos sąlygomis šiuo metu užbaigti nėra įmanoma.
Jis paragino tai liudijančią analizę paviešinti pačiai valstybinei energetikos grupei, tačiau tam turi pritarti Finansų ministerija, kuri valdo 100 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.
Finansų ministras sakė, kad šiuo metu analizę paviešinti būtų per anksti.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Visgi pernai spalį pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – kitai „Ignitis grupės“ įmonei.
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