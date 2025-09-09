„Vanagas Group“, kuriai priklauso „Citus“, sėkmingai išplatino 7,2 mln. Eur vertės obligacijų

Grupė kapitalą nukreips į naujus įsigijimus bei projektų plėtrą Vilniuje ir kitose prioritetinėse lokacijose. „Vanagas Group“ veikla apima visą NT projektų plėtros ciklą: nuo sklypo įsigijimo ir projektavimo iki investicijų pritraukimo, statybų, pardavimų valdymo bei administravimo. Tokia struktūra leidžia greitai konvertuoti kapitalą į plėtrą ir kartu užtikrinti rizikų kontrolę projektų etapavimo, lokacijų diversifikavimo ir finansinių srautų valdymo priemonėmis.
„Sėkmingai įgyvendinta emisija – tai dar vienas žingsnis stiprinant mūsų pozicijas NT rinkoje. Matome didelę paklausą kokybiškiems projektams, todėl šie pinigai leis mums dar aktyviau plėsti „Citus“ ir „Demus“ valdomų projektų portfelį, kuris sėkmingai pildomas. Jau įsigyta arba baigiamos derybos dėl sklypų būsimiems projektams, kuriuose galėtų būti daugiau nei 1 600 butų, beveik 90 000 kv. m ploto“, – teigė „Vanagas Group“ įkūrėjas Mindaugas Vanagas.
Šiuo metu grupė plėtoja 9 projektus su 11 etapų Vilniuje, Kaune, Druskininkuose bei Nidoje; per 6 mėn. planuojama startuoti su 4 naujais projektais ir vienu jau plėtojamo projekto etapu Vilniuje; 6 projektai ir du etapai sostinėje planuojami vėlesniam terminui; dėl dar 3–5 objektų vyksta pradinės derybos.
Būsto rinkoje fiksuojamas stabilus išaugęs paklausos lygis, todėl „Vanagas Group“ nuosekliai pildo „projektų banką“ ir ruošia naujus įsigijimus. Sėkmingai užbaigus derybas, metų tikslas – turėti teritorijų, kuriuose būtų galima išvystyti apie 2 400 butų.
Pavasarį išplatinta pirmoji „Vanagas Group“ obligacijų emisijos atkarpa pritraukė 3,4 mln. Eur – tai sudarė prielaidas spartesniam įsigijimų grafikui, į kuriuos buvo nukreipta dalis pritrauktų lėšų.
„Viršplaninė emisijos paklausa – tai įvertinimas mūsų strategijai, kuri jungia disciplinuotą įsigijimų politiką ir atsakingą kapitalo valdymą. Koncentruojamės į tai, ką kontroliuojame: dinamišką ir įvairiapusišką būsto pasiūlą, etapavimą ir skirtingas lokacijas, atsižvelgiant į kintančią paklausą. Sieksime įdarbinti ir naujas investicijas – pasiraitojam rankoves ir dirbame toliau“, – teigė „Vanagas Group“ vadovas.
Obligacijų pajamingumas siekia 9,5 proc., jų galiojimo terminas – 26 mėnesiai, o minimalus investicijos dydis – 1 043,69 Eur. Į emisiją aktyviai investavo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos investuotojai.
Obligacijos bus išperkamos 2027 m. spalio 29 d. ir per artimiausius mėnesius planuojama jas įtraukti į „First North“ (Nasdaq Vilnius) obligacijų sąrašą.
„Vanagas Asset Management“ priklauso „Vanagas Group“ holdingui, valdančiam Lietuvoje gerai žinomas įmones: „Citus“, „Demus Asset Management“, „Oxygen“ ir „Profitus“. Bendrovė yra įgyvendinusi ir šiuo metu plėtoja beveik 30 nekilnojamojo turto projektų, kurių bendras plotas viršija 230 000 kv. m.
