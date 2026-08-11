 Užbaigus pertvarką Mockavos terminalas prijungtas prie „Orlen Lietuvos“

Užbaigus pertvarką Mockavos terminalas prijungtas prie „Orlen Lietuvos“

2026-08-11 07:26
Lukas Oželis (BNS)

Lazdijų rajone, pasienyje su Lenkija esantis Mockavos terminalas, daugiausia skirtas perkrauti naftos produktų krovinius tarp skirtingų geležinkelio vėžių, po pertvarkos prijungtas prie jo savininkės – vienintelės Baltijos šalyse naftos perdirbimo ir importo bendrovės „Orlen Lietuva“.

<span>Užbaigus pertvarką Mockavos terminalas prijungtas prie „Orlen Lietuvos“</span>
Užbaigus pertvarką Mockavos terminalas prijungtas prie „Orlen Lietuvos“ / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Tai BNS patvirtino „Orlen Lietuva“. Reorganizacija užbaigta rugpjūčio 4 dieną.

„Reorganizacija įvykdyta siekiant prijungti Mockavos terminalą valdančią įmonę „Orlen“ Mockavos terminalas prie „Orlen Lietuvos“. Šis procesas pradėtas siekiant optimizuoti struktūrą ir sumažinti valdymo kaštus, jo metu etatų mažinimas nebuvo numatytas“, – komentare BNS teigė „Orlen Lietuva“.

Bendrovė kovą BNS teigė, kad terminalas išliks viena svarbiausių „Orlen Lietuvos“ jungčių su Europos šalių rinkomis.

Registrų centro duomenimis, pernai kovą Mockavos terminalas akcininkės sprendimu pertvarkytas iš uždarosios į akcinę bendrovę.

„Orlen“ Mockavos terminalo pajamos pernai siekė 5,3 mln. eurų ir buvo 32,5 proc. didesnės nei užpernai (4 mln. eurų), įmonė uždirbo 588 tūkst. eurų pelno – 61,1 proc. daugiau (365 tūkst. eurų), nurodoma Registrų centrui pateikta ataskaita. 

Šiame straipsnyje:
Mockavos terminalas
orlen Lietuva
geležinkelio vėžios

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uz kieno pinigus buvo vykdoma ta "reorganizacija"?
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