Tyrimas atskleidė, kur buvo pigiausias prekių krepšelis, o kur gyventojai apsipirko brangiausiai

Tyrimo duomenimis, birželio 2-ąją pigiausių prekių krepšelio bendra kaina „Lidl“ siekė 33,27 euro, „Norfoje“ – 35,90 euro, „Maximoje“ – 36,06 euro, „Rimi“ – 36,68 euro, o „Iki“ – 39,27 euro.
Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo prekybos tinkle „Lidl“ – 6,48 euro, brangiausiai „Rimi“ prekybos tinkle – 7,55 euro.
Mažiausia mėsos produktų kaina taip pat buvo užfiksuota „Lidl“ – 13,30 euro. Tuo metu aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ parduotuvėse, kur jis siekė 16,65 euro.
Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Norfos“ parduotuvėse – 3,82 euro, o brangiausiai „Maxima“ prekybos tinkle – 4,14 euro.
Pirkėjams palankiausia vaisių ir daržovių kaina užfiksuota „Lidl“ – 4,08 euro, o didžiausia šių produktų kaina buvo „Iki“ parduotuvėse – 4,92 euro.
Taip pat gėrimai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 0,84 euro, o brangiausiai už juos teko sumokėti „Iki“– 0,98 euro.
Likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir ne narvuose laikomų vištų kiaušinių – mažiausia kaina užfiksuota „Lidl“ – 4,73 euro, o brangiausiai šie produktai kainavo „Iki“– 5,48 euro.
Tyrimas atliktas šių metų birželio 2 dieną. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ bei „Rimi Hyper“.
Apsipirkimui buvo pasirinktas 28 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis, kurį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.
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