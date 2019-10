Turto bankas pardavė rekordinį skaičių valstybės NT objektų

Valstybės nekilnojamąjį turtą (NT) valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas per pirmuosius devynis šių metų mėnesius pardavė 256 valstybei priklausančių nekilnojamojo turto objektų už daugiau nei 20 mln. eurų. Rekordinis buvo trečiasis šių metų ketvirtis, kai viešajame aukcione buvo sudaryta 115 sandorių.

Iš viso per pirmus devynis šių metų mėnesius buvo suorganizuoti 941 viešieji aukcionai, per kuriuos buvo parduoti 256 valstybės funkcijoms atlikti nereikalingi nekilnojamojo turto objektai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, parduotų objektų skaičius išaugo 62 proc., o suorganizuotų aukcionų – 85 proc. Nuo metų pradžios už parduotus objektus gauta beveik 20,4 mln. eurų. Tai 3,5 karto daugiau, nei per tą patį laikotarpį pernai.

Ypač sėkmingas buvo trečiasis šių metų ketvirtis. Suorganizuotas rekordinis skaičius viešųjų aukcionų ir parduotas rekordinis skaičius valstybei priklausančių objektų – atitinkamai 494 aukcionai ir 115 objektai. Suorganizuota aukcionų ir parduota nekilnojamojo turto objektų beveik tris kartus daugiau, nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį. Už valstybės turtą gauta 4,95 mln. eurų – tai keturis kartus daugiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį. Lėšos už parduodamus objektus pervedamos į valstybės biudžetą arba skiriamos atnaujinti valstybės nekilnojamąjį turtą.

„Metų pradžioje išsikelti ambicingi planai spartinti valstybės funkcijoms nereikalingo nekilnojamojo turto pardavimus sėkmingai vykdomi. Didinant pardavimo apimtis, ypatingas dėmesys skiriamas mažaverčiam turtui, kuris, lyginant su jų verte, yra imlus eksploatacinėms sąnaudoms, ir pastatams, už kuriuos gautos lėšos naudojamos valstybės nekilnojamam turtui atnaujinti. Šių kategorijų pardavimai taip pat augo kartais“, – sako Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Lyginant su pradine kaina, nekilnojamojo turto objektai buvo parduoti už 1,6 mln. eurų didesnę sumą.

Šiemet iš viso planuojama organizuoti daugiau nei 1200 viešųjų aukcionų. Tai 70 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Per 2018-uosius Turto bankas suorganizavo daugiau nei 700 viešųjų aukcionų, kurių metu buvo parduoti 202 nekilnojamojo turto objektai už 8,2 mln. eurų, taip pat valstybės sklypų, priskirtų savivaldybės pastatams, už 1,7 mln. eurų.

Turto bankas – valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Šiuo metu Turto bankas patikėjimo teise valdo apie 800 tūkst. kv. m ploto valstybei priklausančio nekilnojamojo turto. Be nekilnojamojo turto valdymo, Turto bankas atlieka tokias valstybės pavestas funkcijas kaip nenaudojamojo turto realizacija, valstybei priklausančių įmonių privatizavimas ir skolų išieškojimas.