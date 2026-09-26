Trašku ir šviežia lyg ką tik iš lysvės ar nuo šakos: kaip „Lidl“ užtikrina daržovių ir vaisių kokybę

„Formuodami vaisių ir daržovių asortimentą, didelį dėmesį skiriame ne tik jo įvairovei, bet ir kokybei. Atidžiai tikriname tiek ūkiuose augančią produkciją, tiek į logistikos centrus atkeliaujančius produktus, tiek jau esančius parduotuvėse. Mums svarbu, kad bet kada į parduotuvę užsukę klientai galėtų įsigyti aukštos kokybės, šviežių sezoninių vaisių ir daržovių už žemą kainą“, – sakė „Lidl“ Kokybės ir tvarumo departamento vadovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Karolis Lebednikas.
Pirmas filtras – aukšti reikalavimai tiekėjams
Tam, kad parduotuvių lentynose klientai rastų tik kokybiškus ir šviežius vaisius bei daržoves, „Lidl“ ūkininkams ir tiekėjams kelia aukštus reikalavimus. Prekybos tinklas siekia, kad pesticidų likučių kiekis produkcijoje neviršytų trečdalio pagal Europos Sąjungos reikalavimus leidžiamos normos, o jų rūšių būtų ne daugiau kaip penkios – tai vienas griežčiausių tokio pobūdžio reikalavimų šalyje.
„Ūkininkai ir tiekėjai, bendradarbiaujantys su „Lidl“, turi laikytis griežtų kokybės standartų ir juos pagrįsti atitinkamais sertifikatais. Vienas jų – „GLOBALG.A.P.“, patvirtinantis, kad ūkiuose atsakingai laikomasi maisto saugos, kokybės ir aplinkos apsaugos reikalavimų. Be to, reguliariai atliekame analitinius laboratorinius tyrimus, kuriais tikriname, ar produkcijoje nėra leistinas ribas viršijančių veikliųjų medžiagų likučių ir ar laikomasi tiek „Lidl“, tiek teisės aktuose nustatytų normų“, – sako „Lidl“ Kokybės ir tvarumo departamento vadovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Jis priduria, kad „GLOBALG.A.P.“ sertifikavimo sistema taip pat turi papildomą GRASP modulį, skirtą socialinių praktikų ūkiuose vertinimui. Jis padeda užtikrinti ne tik atsakingą ūkininkavimą, bet ir socialinių standartų laikymąsi, o nuo 2023 metų yra privalomas visiems „Lidl Lietuva“ vaisių ir daržovių tiekėjams.
Antras filtras – atidi patikra logistikos centruose
Iš atsakingų ūkių atkeliavę vaisiai ir daržovės „Lidl“ logistikos centruose pereina dar vieną nuodugnios patikros etapą. Čia jų šviežumas ir kokybė vertinami ne tik vizualiai – pagal išvaizdą ar kvapą, bet ir pasitelkiant specialius matavimo prietaisus.
„Logistikos centro komanda vaisių ir daržovių spalvos intensyvumą, saldumą tikrina refraktometru – specialiu optiniu prietaisu, padedančiu pamatyti cukraus kiekį, o obuolių, nektarinų ir kriaušių traškumas papildomai matuojamas penetrometru – matavimo prietaisu, padedančiu nustatyti kietumą. Produktai taip pat kruopščiai apžiūrimi ir įvertinamas jų kvapas. Atlikus nuodugnias patikras, vaisiai ir daržovės išskirstomi į patalpas, kuriose užtikrinama jiems tinkamiausia temperatūra, kad jų šviežumas ir skonis būtų išsaugoti iki pat parduotuvių lentynų“, – teigė K. Lebednikas.
Tačiau net ir tinkamai laikomi švieži produktai logistikos centruose ilgai neužsibūna. Vakare atkeliavę ir patikras praėję vaisiai bei daržovės dar tą pačią naktį iškeliauja į parduotuves, kad jau kitą rytą pasiektų klientus.
„Švieži vaisiai ir daržovės mūsų logistikos centruose praleidžia mažiau nei 24 valandas. Tam, kad juos kuo greičiau pristatytume į parduotuves, prekes vežame du kartus: dieną ir naktį. Naktį eismas keliuose gerokai mažesnis, todėl išvengiame spūsčių ir produktus pristatome daug efektyviau. Taip dieną į logistikos centrą atkeliavusios daržovės ir vaisiai jau kitą rytą atsiduria „Lidl“ parduotuvių lentynose“, – akcentavo „Lidl“ Kokybės ir tvarumo departamento vadovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Trečias filtras – griežta kokybės kontrolė parduotuvėse
Kokybės kontrolė tęsiasi ir vaisiams bei daržovėms pasiekus parduotuves. Čia už jų šviežumą vaisių ir daržovių skyriuje atsakingas šviežumo koordinatorius.
„Vienas pagrindinių darbų parduotuvėje – vaisių ir daržovių šviežumo kontrolė. Šviežumo koordinatorius tikrina produkciją ir specialiuose dokumentuose pažymi, kada bei kaip ji buvo atlikta. Vėliau tą patį skyrių dar kartą patikrina ir parduotuvės vadovas. Patikrinimų metu vertinama, ar nėra pažeidimų, dėmių, ar jie nepernokę. Pastebėjus gedimo požymių, reikalavimų neatitinkantys vaisiai ir daržovės iš lentynų pašalinami“, – dalinosi K. Lebednikas.
Siekiant mažinti maisto švaistymą, nebe tokios nepriekaištingos išvaizdos, tačiau vis dar tinkami vartoti vaisiai ir daržovės surenkami į specialius „Geradarių maišelius“, kuriuos pirkėjai gali įsigyti už mažesnę kainą.
Vaisiai ir daržovės, praradę tobulą išvaizdą, bet visiškai tinkami ir saugūs vartoti, keliauja į „Geradarių maišelius“ – juos klientai gali įsigyti už gerokai mažesnę kainą ir taip prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo.
Ketvirtas filtras – tinkamas vaisių ir daržovių laikymas namuose
Net ir nusipirkus šviežių bei kokybiškų vaisių ir daržovių, svarbu jais pasirūpinti ir namuose. Tinkamos laikymo sąlygos padeda ilgiau išsaugoti jų šviežumą, tekstūrą ir skonines savybes.
„Obuoliai, kriaušės ar bananai natūraliai išskiria etileno dujas (nokimo hormoną), skatinančias nokimą. Jei šalia laikysite jautresnes daržoves, tokias kaip brokoliai, salotos, kalafiorai ar morkos, jos gali greičiau suvysti ar pradėti gesti, todėl vaisius ir daržoves geriausia laikyti atskirai. Kai kurios daržovės, laikomos šalia vaisių, gali ne tik greičiau prarasti šviežumą, bet ir perimti jų kvapą ar skonį. Pavyzdžiui, salierų stiebai, laikomi šalia obuolių, gali greičiau suvysti ir prarasti traškumą, o kartu gali pakisti ir šalia laikomų produktų skoninės savybės“, – pasakojo K. Lebednikas.
Svarbu prisiminti ir tai, kad žema temperatūra tinka ne visiems vaisiams bei daržovėms, pavyzdžiui, šaldytuve laikomi agurkai gali tapti vandeningi, o pomidorai – prarasti dalį skonio. Tuo metu šviežias lapines daržoves ir uogas – salotas, špinatus, trešnes, šilauoges ar vynuoges – verta laikyti vėsiai. O bulvės, svogūnai ir česnakai geriausiai savo savybes išlaiko tamsioje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, pavyzdžiui, virtuvės spintelėje, rūsyje ar sandėliuke.
„Lidl“ Kokybės ir tvarumo departamento vadovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje primena, jog tinkamas vaisių ir daržovių laikymas ne tik užtikrina geresnį skonį, bet ir mažesnį išmetamo maisto kiekį bei sutaupytus pinigus.
Šviežių vaisių ir daržovių galima įsigyti visose 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
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