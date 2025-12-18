Transporto įmonė „Degarda“ atleidžia darbuotojus

Iš viso įmonėje dirba 39 žmonės, likusieji bus atleisti vėliau.
Beveik 30 metų veikiančios „Degardos“ vadovas Vytautas Galvanauskas BNS informavo, kad likusius 28 darbuotojus užsieniečius atleis paskirtas bankroto administratorius.
Pasak jo, nepraėjus šešiems mėnesiams nuo leidimo gyventi Lietuvoje imigrantas negali pakeisti darbo vietos, todėl užsieniečiai bus atleidžiami vėliau, kad galėtų pakeisti darbo vietą ir likti Lietuvoje.
„Nenorėčiau komentuoti“, – BNS sakė V. Galvanauskas, paklaustas, kodėl įmonė bankrutuoja ir sustabdė veiklą.
Tarnyba BNS pranešė, kad atleidžiami keturi apskaitininkai, trys transportininkai.
Įmonės svetainėje skelbiama, kad ji turi daugiau nei 30 vilkikų parką.
Registrų centro duomenimis, įmonės apyvarta pernai siekė 8,4 mln. eurų – 52,7 proc. daugiau nei 2023 metais (5,5 mln. eurų), ji patyrė 200 tūkst. eurų nuostolį – 38,8 proc. mažiau (327 tūkst. eurų).
Naujausi komentarai