Tėvų apsilankymas parduotuvėje su dukra virto košmaru: eksponuotame telefone – pornografija

Skaitytojas pasakoja, kad kartu su šeima buvo atvykęs į buitinės technikos ir elektronikos parduotuvę „Elesen“ – planavo įsigyti buitinės technikos. Prekę išsirinko gana greitai, o kol parduotuvės darbuotojai ją ruošė, šeima, kaip įprasta, dairėsi aplink ir apžiūrėjo kitas ekspozicijoje esančias prekes.
„Priėjome prie demonstracinių telefonų – tokių, kuriuos klientai gali laisvai apžiūrėti. Mano vaikas paėmė vieną iš jų, atrakino ekraną, nes kaip visi žino, tokie telefonai būna be užrakto“, – pasakoja Tadas.
Tačiau tai, kas pasirodė telefono ekrane, šeimą pribloškė.
„Vos atrakintas telefonas parodė pornografinio turinio vaizdo įrašą. Visiškai be jokio perspėjimo, be jokios apsaugos. Mano dukrai – tik šešeri metai. Ji net nemokėtų tokio turinio nei rasti, nei įjungti. Tai buvo akivaizdu, kad vaizdo įrašas jau buvo telefone“, – teigia skaitytojas.
Pasak jo, situacija buvo itin nemaloni ir šokiruojanti, ypač suvokiant, kad tai įvyko viešoje vietoje, šeimų ir vaikų gausiai lankomame prekybos centre.
Darbuotojų reakcija – „nuo to neapsaugosime“
Skaitytojas sako nedelsdamas kreipęsis į parduotuvės darbuotojus, tikėdamasis aiškaus paaiškinimo, kaip toks turinys galėjo atsirasti demonstraciniame telefone ir kodėl jis nebuvo užblokuotas.
„Darbuotojų reakcija mane dar labiau šokiravo. Buvo pasakyta, kad jie negali nuo to apsaugoti. Mano nuomone, tai visiškai nepriimtina – ekspozicijoje esantys telefonai, planšetės ar kiti įrenginiai privalo turėti apsaugą nuo pornografinio ar kitokio vaikams netinkamo turinio“, – pabrėžia Tadas. Jis teigia dėl situacijos kreipęsis ir į prekybos centro administraciją, tačiau nusprendė apie tai informuoti viešai, kad įspėtų kitus tėvus.
„Noriu, kad mamos ir kiti pirkėjai žinotų, kokios absurdiškos situacijos gali nutikti. Tai – ne vieno vaiko ar vienos šeimos problema. Esu pasibaisėjęs tokiu aplaidumu“, – sako skaitytojas.
„Elesen“: incidentą vertiname rimtai, stiprinsime saugumą
„Delfi“ kreipėsi į „Elesen“ atstovus, prašydami pakomentuoti skaitytojo aprašytą situaciją. Įmonės atsakyme teigiama, kad gauta informacija vertinama rimtai, o dėl incidento apgailestaujama. Komentarą pateikė „Elesen“ prekės ženklo vadovė Ugnė Radikienė.
„Visų pirma norime akcentuoti, kad atsakingas technologijų naudojimas mums yra ypač svarbus. Gautą informaciją vertiname rimtai ir apgailestaujame dėl skaitytojo aprašyto incidento“, – nurodoma atsakyme.
Pasak įmonės atstovės, parduotuvėse eksponuojami įrenginiai veikia gamintojų numatytu demonstraciniu režimu ir yra skirti klientams susipažinti su produktų funkcionalumu. Parduotuvės darbuotojai, anot jos, periodiškai tikrina ir prižiūri šiuos įrenginius – tai yra jų kasdieninių pareigų dalis. Tačiau pripažįsta, kad pasitaiko atvejų, kai demonstraciniais įrenginiais pasinaudojama netinkamai.
„Deja, kartais klientai bando atlikti netinkamus veiksmus demonstraciniuose įrenginiuose. Tokiais atvejais mūsų personalas yra instruktuotas nedelsiant įsitraukti ir spręsti situaciją vietoje“, – teigiama komentare.
Įmonė taip pat pažymi, kad imsis papildomų veiksmų, siekdama išvengti panašių situacijų ateityje – planuojama stiprinti saugumo priemones parduotuvėse, ypatingą dėmesį skiriant interneto tinklo saugumui bei galimam trečiųjų šalių apsaugos programinės įrangos diegimui. Atskiras dėmesys bus skiriamas ir darbuotojų bendravimui su klientais.
„Tokia darbuotojų reakcija, jei ji iš tiesų buvo išsakyta, neatspindi „Elesen“ pozicijos ir yra netinkama. Bet kokias situacijas, susijusias su galimai kenksmingu turiniu, vertiname atsakingai ir su empatija. Organizuosime papildomus mokymus darbuotojams, kad užtikrintume aiškią ir korektišką komunikaciją su klientais tokiais atvejais“, – nurodo įmonės atstovė.
