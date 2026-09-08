„Teltonika Networks“ iš pirmojo pusmečio pelno išmokės 28 mln. eurų dividendų

Bendrovės pajamos sausio–birželio mėnesiais augo 34 proc. iki 105,8 mln. eurų (tuo pat metu pernai – 79 mln. eurų), grynasis pelnas – 1,5 karto iki 29,6 mln. eurų (19,7 mln. eurų), rodo Registrų centrui (RC) pateikta ataskaita.
Anot jos, tarpiniams dividendams siūloma skirti 28 mln. eurų iš pirmojo pusmečio paskirstytinojo pelno, siekiančio 29,7 mln. eurų.
Šiemet už 2025 metus bendrovė jau išmokėjo 22,3 mln. eurų dividendų, pernai už 2024 metus – 4,5 mln. eurų.
Pernai „Teltonika Networks“ uždirbo 40,4 mln. eurų grynojo pelno – 1,45 karto daugiau nei 2024 metais (27,8 mln. eurų), rodo RC pateikta įmonės ataskaita.
Bendrovė skelbia gaminanti ryšių įrangą, užsiimanti kita kompiuterių programavimo veikla. Visus tinklo įrangos produktus ji kuria savo projektavimo padalinyje Kaune, o elektronika gaminama ir surenkama gamykloje Molėtuose.
Kaip rašė BNS, 2022 metų rudenį „Teltonika“ Molėtuose atidarė 34 mln. eurų vertės technologijų centrą.
2025 metų ataskaitoje teigiama, kad šiais metais įmonė planuoja auginti apyvartą, didinti konkurencingumą pristatant naujus gaminius bei naujus sprendimus, tęsti naujų rinkų paiešką didinant pardavimus už Europos ribų.
„Sodros“ duomenimis, įmonėje dirba 560 darbuotojų.
RC duomenimis, 100 proc. įmonės akcijų valdo „Teltonika IoT Group“, o jos naudos gavėjas yra A. Paukštys (71,31 proc.).
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