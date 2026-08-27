„Teleloto“ verčia dar vieną puslapį: pristato naujus veidus ir intriguojantį žaidimą

Vienija – siekis džiuginti
Televizijos žiūrovams ir radijo klausytojams puikiai pažįstami vedėjai Simona bei Ričardas kaip duetas pasirodys pirmą kartą. Tačiau jau atrankoje jie pajuto, kad kartu dirbti lengva – mat abu sieja noras kurti džiugią atmosferą.
„Sustojusi degalinėje visada pagalvoju tą patį: koks nuostabus šių žmonių darbas – jie tau į rankas įteikia kavos ir išsvajotą dešrainį bei išlydi džiaugsmingai tęsti kelionės. Į „Teleloto“ studiją žmonės iš visos Lietuvos suvažiuoja taip pat išalkę – tik sėkmės, pramogų. Esu be galo laiminga, kad ir mano darbas bus džiuginti“, – šypsojosi Simona.
Būsimai kolegei antrina ir Ričardas.
„Pasakysiu paprastai, nors ne visiems tai yra paprasta – aš myliu žmones. Man patinka būti arti jų, stengtis įsijausti į tai, kaip jie jaučiasi. Tad kai laimės žaidėjas, patenkintas liks ir vedėjas“, – juokėsi naujasis „Teleloto“ veidas.
Didžiausias laimėjimas – laisvė būti savimi
Tiek Simonos, tiek Ričardo aplinkoje „Teleloto“ pavadinimas skambėjo jau nuo mažų dienų. Simonos namuose ištikimas loterijos gerbėjas buvo tėtis, kuris stengdavosi nepraleisti nei vieno žaidimo. O Ričardas pamena loterijos entuziastę tetą, kuri bilietais apdovanodavo ir aplinkinius.
„Linkėjimai tetai Irenai! Ji viena iš tų, kurie man parodė, kad „Teleloto“ yra smagi, vienijanti pramoga. Kiek pamenu, teta ir buitinės technikos laimėjusi, ir piniginių prizų – gal ne tų didžiųjų, bet džiaugsmas nuo to buvo ne mažesnis“, – dalijosi Ričardas.
O savo didžiausiais laimėjimais būsimi žaidimo vedėjai laiko nematerialius dalykus.
„Mano sėkmė sėdi šalia – tai žmona. Taip pat esu labai laimingas, kad turiu tvirtus ryšius su šeima. Ir, žinoma, neįkainojamas laimėjimas yra tai, kad kasdien galiu būti savimi – tokį, koks esu iš tiesų, mane matys ir „Teleloto“ žaidėjai“, – žadėjo R. Mikavičius.
„Mano didžiausias laimėjimas tai, kad galiu save vadinti mama. Nuostabiausia patirtis ir pilnatvės jausmas, už kurį esu be galo dėkinga. Taip pat save vadinu sėkmingu žmogumi, nes turiu laisvę rinktis veiklas ir dirbti man įdomius darbus. Šįkart tai – „Teleloto“, – pridūrė S. Albavičiūtė-Bandita.
Dar dinamiškesnis žaidimas
Kartu su naujais vedėjais žaidėjus studijoje pasitiks ir gigantiškas rožinis „Teleloto“ bilietas. Tai naujo studijos žaidimo atributas, kuris, kaip žadama, įneš į laidą dinamikos ir netikėtumų.
„Studijos žaidėjai, patekę į antrą etapą, turės galimybę rinktis bilieto langelį. Vieni jį atvertę susidurs su sėkme, kiti – su dilema, ar geriau žvirblis rankoje, ar briedis miške, treti – padės prizus laimėti ir žaidėjams namuose. Bet kokiu atveju, niekas neliks tuščiomis. Primenu, kad kiekvienas pakvietimas į studiją vertas mažiausiai pusės tūkstančio eurų, o didžiausias piniginis prizas, studijoje laimimas kiekvieną savaitę – net 10 000 eurų“, – detalizavo „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė Akvilė Petrulytė.
Pirma naujo sezono „Teleloto“ laida pasirodys rugsėjo 6-ąją, 17.20 val., „LNK“ eteryje.
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