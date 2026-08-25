Telekomunikacijų bendrovės: situacija gerėja

„Bitė Lietuva“ skelbia, kad antradienio rytą daugiau kaip 70 proc. elektros tiekimo sutrikimų paveiktų ryšio bokštų jau veikė, o apie 90 jų vis dar yra paveikti, ryšio sutrikimų patiria apie 13 tūkst. privačių įmonės klientų. Sudėtingiausiu laikotarpiu neveikė 330 bokštų.
„Per parą situaciją pavyko reikšmingai pagerinti. Vakar tokiu metu dėl elektros tiekimo sutrikimų neveikė apie 170 ryšio bokštų, šiandien jų liko apie 90. Palyginti su sudėtingiausiu laikotarpiu po audros, neveikiančių ryšio bokštų skaičius sumažėjo daugiau nei 70 proc.“, – pranešime sakė „Bitė Lietuvos“ naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė.
Pasak jo, audra tiesioginės žalos „Bitės“ tinklui nepadarė, sutrikimų sukėlė jos padariniai – virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai neatkūrus elektros tiekimo dalis ryšio bokštų galiausiai liko be energijos.
„Bitė“ turi daugiau kaip 1,6 tūkst. ryšio bokštų visoje Lietuvoje – šiuo metu elektros tiekimo sutrikimai veikia apie 6 proc. bendrovės tinklo.
Tuo metu „Telia Lietuva“ skelbia, jog elektros dar neturi 134 mobilios bazinės stotys, mobilus tinklas nepasiekia 2,5 proc. įmonės vartotojų. Fiksuotų televizijos, telefonijos ir interneto paslaugų kol kas neturi apie 8 tūkst. klientų, BNS pranešė „Telia“.
Pasak įmonės, visos bazinės stotys, kuriose yra „Oro navigacijos“ įranga, maitinamos iš nuolatinių arba rezervinių šaltinių.
Bendrovė „Tele2“ pranešė, jog jau atkurta didžioji dalis jos tinklo – iš 366 audros ir elektros tiekimo sutrikimų paveiktų bazinių stočių didžiojoje dalyje energijos tiekimas atstatytas, o be jo vis dar yra 99 stotys.
„Ryšys jau atkurtas Panevėžio, Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Sudėtingesnė situacija dar išlieka dalyje Marijampolės, Kauno ir Utenos apskričių. Vis dėlto net ir didžiojoje dalyje paveiktų teritorijų klientai gali skambinti ir siųsti SMS žinutes“, – pranešė įmonė.
„Tarnybos elektros atstatymo darbus pirmiausia vykdo tankiau apgyventose vietovėse, todėl šiuo metu mūsų ryšys užtikrinamas jau 99 proc. populiacijos. Mūsų komandos ir toliau vyksta prie stočių, įkrauna baterijas, jungia generatorius ir palaiko jų veikimą tol, kol atkuriamas nuolatinis elektros tiekimas“, – pranešime sakė „Tele2“ technikos direktorius Baltijos šalims Valerijus Kovzanas.
Pirmadienį šalyje neveikė maždaug pusė audros paveiktų trijų didžiausių mobiliojo ryšio operatorių ryšio stočių.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius pirmadienį pranešė, kad iš maždaug 6 tūkst. viso šalies tinklo bazinių stočių neveikė apie 550, o elektroninio ryšio neturėjo apie 66 tūkst. vartotojų: daugiausiai – apie 36 tūkst. – „Tele2“ tinkle, 18 tūkst. – „Bitės ir 12 tūkst. – „Telia“.
Pasak jo, magistralinis ir kritinis tinklas veikė be sutrikimų.
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