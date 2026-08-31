„Tele2“ pradėjo naudoti papildomus 700 MHz dažnius

„Tele2“ tinkle jau aktyvuotas papildomas 5 MHz dažnių resursas, todėl dabar operatorius 700 MHz ruože iš viso turi 10 MHz. Papildomi dažniai šiuo metu naudojami 4G technologijoje. 700 MHz dažnių juosta ypač svarbi plačiam mobiliojo ryšio padengimui.
Dėl savo techninių savybių šio dažnio signalas gali sklisti didesniu atstumu ir geriau pasiekti vartotojus pastatų viduje ar rečiau apgyvendintose vietovėse. Papildomas resursas taip pat leidžia efektyviau išnaudoti jau veikiančią „Tele2“ infrastruktūrą augant mobiliojo interneto vartojimui.
„Dažnių įsigijimas mums nėra tik formalumas – jau šiandien juos realiai naudojame savo tinkle. Papildomas 700 MHz resursas leis stiprinti tinklo padengimą ir didinti jo talpą bei spartą, todėl naudą pajus mūsų klientai“, – sakė „Tele2“ technikos direktorius Baltijos šalims Valerij Kovzan.
Į tinklą investuoja nuosekliai
Papildomų dažnių aktyvavimas – dar vienas „Tele2“ žingsnis nuosekliai stiprinant mobiliojo ryšio tinklą. Vien per pirmąjį 2026 m. pusmetį bendrovė į ryšio kokybę investavo 11,7 mln. eurų – beveik 15 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
„Tele2“ veikia per 1630 bazinių ryšio stočių, iš jų - daugiau kaip 1190 yra 5G. Bendrovės 5G ryšio tinklas pasiekiamas 90 proc., o 4G – 99,99 proc. Lietuvos gyventojų.
Nuo 2021 m. į 5G tinklą Lietuvoje bendrovė jau investavo beveik 14 mln. eurų. Kartu modernizuojamas ir 4G tinklas – didinamas bazinių stočių pralaidumas, atnaujinama įranga ir efektyviau panaudojami turimi dažnių resursai.
Tinklo rezultatą patvirtino ir „Ookla“
Nuoseklių investicijų rezultatus šiemet įvertino ir tarptautinė interneto greičio matavimo bendrovė „Ookla“. Remiantis 2026 m. pirmojo pusmečio „Speedtest Intelligence“ duomenimis, „Tele2“ 5G internetas pripažintas greičiausiu Lietuvoje.
„Ookla Speedtest Award“ skiriamas remiantis realių vartotojų atliekamais interneto greičio matavimais, todėl atspindi kasdienę žmonių patirtį naudojantis mobiliuoju internetu.
„Ne tik sparčiai diegiame 5G, bet ir nuolat atnaujiname bei modernizuojame visą „Tele2“ tinklą. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad klientai galėtų naudotis kokybišku ryšiu, kurio pakanka jų poreikiams“, – sakė V. Kovzan.
Šiemet „Tele2“ ne tik papildė turimą 700 MHz spektrą, bet ir įsigijo 20 MHz bloką 1500 MHz dažnių juostoje bei pratęsė turimų 2100 MHz dažnių licencijas. Taip bendrovė toliau stiprina dažnių portfelį ir sudaro sąlygas tinklo pajėgumui augti kartu su klientų poreikiais.
Naujausi komentarai