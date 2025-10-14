Teismo verdiktas dėl įtariamo „Capital Realty“ ir 20 NT agentūrų kartelinio susitarimo

Tai reiškia, kad įmonės neturės sumokėti beveik 711 tūkst. eurų baudų.
Regionų administracinis teismas antradienį tenkino 16 NT agentūrų skundus ir panaikino Konkurencijos tarybos 2024 metų gegužę priimtą nutarimą, kuriuo institucija pripažino, jog „Capital Realty“ ir su ja franšizės sutartis pasirašiusių 20 NT agentūrų susitarė klientams taikyti ne mažesnį kaip 3 proc. komisinį mokestį ir taip apribojo tarpusavio konkurenciją, pranešė taryba.
Ji teigia svarstysianti galimybę skųsti tokį teismo sprendimą.
Teismo vertinimu, taryba nepagrįstai nustatė draudžiamą susitarimą tarp bendrovių, palaikiusių franšize grįstus santykius, ir neįvertino, kad franšizės tinklui kuriantis NT agentūros turėjo geriau bendradarbiauti ir nustatyti veiklos standartus.
BNS pernai gegužę rašė, kad taryba nustačiusi kartelį skyrė įmonėms beveik 711 tūkst. eurų baudų.
Tarybos duomenimis, nuo 2015 metų vasario iki 2020 metų gruodžio „Capital Realty“ ir agentūros bendrai sprendė, kokių priemonių imtis, kad bendrovės franšizės tinkle nebūtų taikomas mažesnis nei 3 proc. komisinis mokestis ir agentūros nesivaržytų klientams siūlydamos pigesnes tarpininkavimo paslaugas.
Didžiausią baudą už kartelinį susitarimą Konkurencijos taryba skyrė bendrovei „Capital Smart“ – 266,4 tūkst. eurų, „Capital Realty“ – 88,88 tūkst. eurų, „Capital Team“ – 60,54 tūkst. eurų, „R.E. Experts“ – 46,58 tūkst. eurų, „Capital Real Estate“ – 29,86 tūkst. eurų, „Reita“ – 27,73 tūkst. eurų, „Vita fortis“ – 26,59 tūkst. eurų, „Capital Klaipėda“ – 26,45 tūkst. eurų, „NT partneriai“ – 25,5 tūkst. eurų, „Kesei“ – 18,38 tūkst. eurų, „CRB partners“ – 17,66 tūkst. eurų, „Paulius ir Brokeriai“ – 16,28 tūkst. eurų, „Capital centras“ – 16,15 tūkst. eurų, „Kapitalo ekspertai“ – 13,5 tūkst. eurų, „Capital Home“ – 7,75 tūkst. eurų, „Nervelitai“ – 8,21 tūkst. eurų, „Capital Property“ – 6,15 tūkst. eurų, „Mano rezidencija“ – 3,79 tūkst. eurų, „Eurobrokeriai“ – 2,7 tūkst. eurų, „Grosena“ – 1,64 tūkst. eurų.
