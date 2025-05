Teismas tęsia 241 mln. eurų valstybės ieškinio „Veoliai“ nagrinėjimą

Vilniaus apygardos teisme praėjusį penktadienį įvyko pirmasis iš keturių gegužę numatytų teismo posėdžių.

Teismo atstovė Rasa Jakubovskaja BNS pranešė, kad penktadienį pradėti klausyti ieškovės – valstybei atstovaujančios Energetikos ministerijos – advokatų paaiškinimai, jie bus tęsiami antradienio posėdyje.

Parengiamasis bylos posėdis įvyko vasario 19 dieną, kiti trys posėdžiai numatyti antradienį, penktadienį ir kitos savaitės trečiadienį.

Teismo sprendimu posėdžiai yra atviri – teisėjų kolegija vasarį atmetė „Velios“ ir kitų atsakovų prašymą ją nagrinėti uždarai.

Be to, Finansų ministerija prašo iš Vyriausybės rezervo Energetikos ministerijai skirti beveik 61,5 tūkst. eurų šioje byloje jai atstovaujančios advokatų kontoros „TGS Baltic“ išlaidoms padengti. Dėl to dar spręs Ministrų kabinetas.

LAT pernai lapkritį atmetė „Veolia“ ir su ja susijusių įmonių „Vilniaus energija“, „Litesko“ ir „Icor“ bei su jomis susijusių asmenų prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą, kol šalių ginčą dėl 79 mln. eurų žalos atlyginimo išnagrinės Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) Vašingtone.

Pasak LAT teisėjų kolegijos, byla dėl vykstančio arbitražo proceso gali būti stabdoma tik išimtiniais atvejais įsitikinus, jog tai daryti būtina. Be to, anot teisėjų, bylos stabdymas prieštarautų teisingumo principams, neužtikrintų šalių teisės į teisminę gynybą.

ICSID arbitražas nagrinėja „Veolia“ 2016 metais inicijuotą bylą prieš Lietuvos valstybę – „Veolia“ reikalauja 79 mln. eurų žalos atlyginimo už jos investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.

Pasak BNS šaltinių, galutinio arbitražo sprendimo tikimasi šią vasarą, jis, kaip ir visi ICSID sprendimai, bus viešas.

Energetikos ministerija 2020 metų liepą Lietuvos teismui pateikė ieškinį „Veolia“ grupės įmonėms „Veolia Environnement“, „Veolia Energie International“, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“, taip pat koncernui „Icor“ ir su šiomis įmonėmis susijusiems asmenims – buvusiam Vilniaus merui Artūrui Zuokui, Andriui Janukoniui ir Linui Samuoliui.

Ieškiniu į nacionalinius teismus perkelti reikalavimai, kuriuos Lietuva 2017 metais buvo pareiškusi priešieškinyje „Veoliai“ Vašingtono arbitraže ir kuriuos ji vėliau atsiėmė.

Lietuva siekia įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ 1999-2003 metais neteisėtai gavo šilumos ūkio nuomos sutartis dešimtyje šalies savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.

Lietuva teigia, kad „Veolia“ ir „Icor“ per savo atstovus atliko neteisėtus mokėjimus šalies pareigūnams, kad galėtų išsinuomoti šilumos ūkį ir nuomos sutartis įgijo korupciniais veiksmais. Lietuva teismui pateikė įrodymus, kad „Veolia“ nesąžiningai veikė su „Icor“, siekiant nepagrįstai pasipelnyti vartotojų sąskaita.

Tuo metu „Veolia“ teigia, kad Lietuvos institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutartį, o jos investicijos nukentėjo dėl nesąžiningo Lietuvos politikų ir reguliavimo institucijų elgesio, ir Vašingtono arbitraže reikalauja 79 mln. eurų žalos atlyginimo.