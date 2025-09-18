Taikos sutartį su „Veolia“ vainikavo milijoninė kompensacija

Kaip Eltai patikslino ministerija, 15 mln. eurų lėšų bus skiriama ministerijos paramos programoms vartotojams, 16 mln. eurų – tarptautinio arbitražo mokesčiams ir teisinėms išlaidoms padengti, 4 mln. eurų galėtų būti skiriama paramai Ukrainai.
Vyriausybei sudarius taikos susitarimą, Vilniaus apygardos teismas liepą nutraukė bylą „Veolia“ ir jos įmonių Lietuvoje atžvilgiu.
Likusios bylos šalys – „Icor“ ir trys fiziniai asmenys – rugpjūtį apskundė šią pirmos instancijos teismo nutarties dalį, tačiau šį antradienį Apeliacinis teismas atskiruosius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.
„Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinus, kad Lietuvos ieškinio atsiėmimas prieš „Veolia“ grupės įmones yra teisėtas, ir įvykdžius taikos sutarties sąlygas, Energetikos ministerija valstybės vardu gavo 35 mln. eurų, kuriais bus papildytas valstybės iždas“, – ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau sakė, kad gautos lėšos bus skirtos Lietuvos energetikos vartotojams, taip pat paramai Ukrainai ir tarptautinio arbitražo išlaidų kompensavimui.
Bylos nagrinėjimą Vilniaus apygardos teismas tęs spalį, valstybė iš „Icor“, A. Zuoko, A. Janukonio ir L. Samuolio reikalauja atlyginti daugiau nei 50 mln. eurų žalą.
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Lietuva siekia įrodyti, kad „Icor“ (tuo metu „Rubicon“) 1999–2003 metais neteisėtais būdais gavo šilumos ūkių nuomos sutartis dešimtyje Lietuvos savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.
Po dešimtmečio teisminių ginčų sudaryta taikos sutartimi „Veolia“ Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų ir atsiimti ieškinį tarptautiniame ICSID (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) arbitraže Vašingtone.
Tuo metu Lietuva sutiko atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves „Veolia Environnement“, „Veolia Baltics and Eastern Europe“, „Vilniaus energija“ bei „Litesko“ Vilniaus apygardos teisme.
ELTA primena, kad tarptautinį ICSID arbitražą „Veolia“ inicijavo 2016 m., siekdama iš Lietuvos prisiteisti dešimčių milijonų eurų žalos atlyginimą už investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.
Grupė ginčijo nuo 2009 m. patyrusi diskriminaciją ir nuostolius dėl Lietuvos valdžios veiksmų, teigė, kad institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutarties nuostatas.
Tuomet 2017 m. Lietuva Vašingtono arbitražui pateikė priešieškinį, o po Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikos pasikeitimo jo atsisakė ir pateikė 240 mln. eurų ieškinį prieš bendrovę „Veolia“ ir kitus atsakovus Vilniaus apygardos teisme.
